Собчак передаст в ЦИК подписи в свою поддержку 31 января

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Телеведущая Ксения Собчак передаст в Центризбирком подписи в поддержку выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах в среду, 31 января. Об этом сообщила пресс-служба её штаба.

«Штабы Ксении Собчак по всей стране собрали более 130 тыс. чистых подписей. Кандидат «против всех» несёт их 31 января в Центральную избирательную комиссию», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее стало известно, что представители избирательного штаба действующего главы государства и кандидата в президенты России Владимира Путина передадут в ЦИК подписи, которые были собраны в его поддержку, 29 января. 

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