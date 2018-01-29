Собчак передаст в ЦИК подписи в свою поддержку 31 января
Телеведущая Ксения Собчак передаст в Центризбирком подписи в поддержку выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах в среду, 31 января. Об этом сообщила пресс-служба её штаба.
«Штабы Ксении Собчак по всей стране собрали более 130 тыс. чистых подписей. Кандидат «против всех» несёт их 31 января в Центральную избирательную комиссию», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее стало известно, что представители избирательного штаба действующего главы государства и кандидата в президенты России Владимира Путина передадут в ЦИК подписи, которые были собраны в его поддержку, 29 января.
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