Собчак передаст в ЦИК подписи в свою поддержку 31 января

Телеведущая Ксения Собчак передаст в Центризбирком подписи в поддержку выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах в среду, 31 января. Об этом сообщила пресс-служба её штаба.