Собчак заявила, что уже давно пора перезахоронить Сталина

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Объявившая о намерении баллотироваться на пост президента России Ксения Собчак, комментируя ситуацию вокруг фильма «Смерть Сталина», заявила, что уже давно пора перезахоронить тело Иосифа Сталина.

«Сталин умер 65 лет назад, он закопан в центре Москвы, и давно уже пора перезахоронить. Его место в истории рядом с Гитлером, Каддафи и другими, чьё место захоронения неизвестно», — написала она в своём Instagram.

По её словам, Сталин «жив только в сердцах тех, кто его защищает».

«Но мне кажется, что у них нет сердца. А уж запрет шутить над Сталиным — за гранью!» — добавила Собчак.

Ранее режиссёр фильма «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи прокомментировал ситуацию с отзывом у фильма прокатного удостоверения.

23 января Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у киноленты. 

Подробнее — в материале RT.

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