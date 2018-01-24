Собчак пригласили на молитвенный завтрак в США

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Объявившая о намерении баллотироваться на пост президента России телеведущая Ксения Собчак приглашена в США на молитвенный завтрак в четверг, 1 февраля, где традиционно присутствует американский лидер. Об этом сообщает Интерфакс  со ссылкой на пресс-секретаря Собчак Ксению Чудинову.

«Возможно, Ксения посетит это мероприятие. Нас пригласили, но расписание у неё очень плотное. Если получится, она будет присутствовать», — рассказала Чудинова.

Как сообщила Чудинова РИА Новости, Собчак отправится в Соединённые Штаты в начале февраля и прочитает там цикл лекций. Первая состоится 6 февраля.

Ранее стало известно, что Собчак собрала более 100 тыс. подписей, необходимых для её регистрации на выборах.

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