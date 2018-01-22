Эксперт оценил сбор необходимого числа подписей за выдвижение Собчак

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв прокомментировал RT заявление штаба Ксении Собчак о сборе необходимых 100 тысяч подписей для регистрации кандидатом в президенты.

«Я удивился. Я сомневался, что Собчак наберёт необходимое количество подписей. Кроме того, она сама, по-моему, сомневалась. Но я рад, что она собрала свои голоса. Этой части электората нужен свой представитель», — подчеркнул Журавлёв.

Эксперт отметил, что после регистрации Собчак не изменит свою предвыборную риторику.

«Собчак же борется за приз «чтобы жители не забыли». Она побеждать не собирается. Ей нужно держать в напряжении свой электорат, то есть 100 тысяч с небольшим человек, сколько она собрала подписей, она будет это делать. Собчак вряд ли пойдёт в больший разнос или станет более формальной, потому что тогда она потеряется среди других кандидатов. Собчак выбрала нормальную позицию для своей избирательной кампании», —сказал эксперт.

Журавлёв отметил, что на выборах Собчак не наберёт более 5% голосов, а на дебатах с кандидатами она будет особо резкой.

В штабе Собчак заявили, что собрали 101 тысячу подписей. Этого достаточно, чтобы выдвинуть политика в президенты, однако активисты продолжат сбор.

Ранее сообщалось, что избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина собрал более 1,5 млн подписей.

ФАН также сообщало, что ЦИК вдвое увеличит число систем автоматического подсчёта голосов на президентских выборах.

Выборы главы государства состоятся 18 марта 2018 года. Пока ЦИК официально зарегистрировал только двоих кандидатов: Владимира Жириновского от ЛДПР и Павла Грудинина от КПРФ.