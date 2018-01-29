Социальная индексация: с февраля в России увеличат ежемесячные денежные выплаты льготникам

В России повысится ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для льготников. С 1 февраля она будет проиндексирована на 2,5%, сообщили в понедельник в Пенсионном фонде РФ. Всего на ЕДВ в бюджете фонда на 2018 год выделено 450,6 млрд рублей. Также будут проиндексированы входящие в состав ежемесячной денежной выплаты социальные услуги, в том числе по снабжению медикаментами, бесплатному проезду в пригородном железнодорожном транспорте и предоставлению путёвок на санаторно-курортное лечение.

C 1 февраля в России ежемесячная денежная выплата для льготников вырастет на 2,5%. Об этом в понедельник сообщили в Пенсионном фонде России. На данный момент ЕДВ является самой массовой социальной выплатой в России: её получают более 15,4 млн граждан, в том числе ветераны боевых действий, инвалиды, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда.

В ПФР уточнили, что в годовом бюджете фонда на выплату ЕДВ с учётом индексации выделено 450,6 млрд рублей.

Кроме того, фонд проиндексирует входящий в состав выплаты набор социальных услуг, который может быть по выбору предоставлен в натуральной форме или денежном эквиваленте. В него входят такие услуги населению, как обеспечение необходимыми лекарствами, предоставление путёвок на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.

Индексация пенсий

Напомним, в конце декабря 2017 года Владимир Путин подписал законы, которые с 1 января повышали минимальный размер оплаты труда и приводили в действие программу пособий семьям с первенцами. При этом президентом также был подписан документ, который продлил мораторий на формирование накопительной части пенсии до 2020 года.

Также было увеличено действие периода выплаты накопительной пенсии. Эту инициативу продвигал Минтруд, отмечая, что это позволит постепенно довести ожидаемый период выплат накопительной пенсии «до приближённых к реальным значениям продолжительности жизни её будущих получателей».

При этом страховая часть пенсии с 1 января 2018 году была проиндексирвана на 3,7%, но распространятся она будет только на неработающих пенсионеров. В ПФР подчеркнули, что гражданину могут отказать в её получении из-за недостаточного количества накопленных пенсионных балов или нехватки минимального трудового стажа.

«Для назначения страховой пенсии требуется соблюдение ряда условий: минимальный страховой стаж, возраст для женщин 55 лет, для мужчин — 60 лет, наличие минимальной суммы пенсионных баллов. Если гражданину не хватает страхового стажа или пенсионных баллов, то ему назначается социальная пенсия», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ПФР.

Также по теме Стаж имеет значение: в ПФР объяснили причины отказов в страховой пенсии В Пенсионном фонде России сообщили, что в получении страховой пенсии по старости может быть отказано из-за недостаточного стажа и...

Страховая пенсия назначается на пять лет раньше социальной, которая выплачивается женщинам по достижении 60 лет, а мужчинам — 65 лет. Ещё в 2017 году глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что ПФР был вынужден отказать гражданам в выплате страховой пенсии из-за несоответствия параметрам.

«Уже в 2017 году были случаи, когда Пенсионный фонд был вынужден отказать людям в назначении страховой пенсии по старости из-за того, что им не хватило страхового стажа и пенсионных баллов. Таким людям назначается социальная пенсия. И если её размер ниже прожиточного минимума, то им сделают доплату и дотянут пенсию до нужного уровня», — заявил министр труда и социальной защиты.

По словам Топилина, средняя страховая пенсия по старости по России в 1,65 раза выше прожиточного минимума пенсионера. «И в дальнейшем она будет увеличиваться», — пообещал он.

По сравнению с 2018 годом стоимость одного пенсионного бала увеличилась на 10 рублей — до 81,49 рубля. Средний размер пенсии в России за счёт индексации увеличился до 14 075 рублей, кроме работающих пенсионеров. Размер социальной пенсии в России составил 9 045 рублей, страховой — 14 075 рублей, а пенсии неработающих пенсионеров — 14 329 рублей.

РИА Новости

В Москве при этом минимальная пенсия увеличилась с 14,5 тыс. до 17,5 тыс. рублей.

«С 1 января 2018 года подняли на 3 тысячи рублей минимальную пенсию, в два раза — выплаты ветеранам, от двух до пяти раз — основные пособия многодетным и малообеспеченным семьям. Большинство получили их уже перед Новым годом. Это наиболее нуждающиеся в помощи города москвичи», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Поправки в Семейный кодекс

Также в понедельник первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев сообщил, что готовит поправки в Семейный кодекс, которые возложат на государство ответственность за выплату алиментов для родителей-одиночек.

В разговоре с RT Сухарев рассказал, что сумма алиментов, выплачиваемых до наступления совершеннолетия, должна составить не менее 10 тыс. рублей.

«К сожалению, сегодня в России становится всё больше родителей, которые не получают алименты. И это не только женщины, но и мужчины. Чаще всего они живут скромно и не могут достойно содержать своего ребёнка либо детей. Не то что одеть, но даже прокормить нормально не могут, а это наше будущее. Таким людям необходимо оказать государственную поддержку», — рассказал парламентарий.

На данный момент, согласно российскому законодательству, отсутствие уважительных причин при неуплате средств на содержание несовершеннолетних детей наказывается исправительными работами на срок до одного года, арестом сроком до трёх месяцев или лишением свободы сроком до одного года.