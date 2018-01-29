В ПФР заявили об увеличении с февраля ежемесячных выплат льготникам

Короткая ссылка
В Пенсионном фонде заявили, что с февраля на 2,5% вырастет ежемесячная денежная выплата (ЕДВ).
В ПФР заявили об увеличении с февраля ежемесячных выплат льготникам
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, на выплату всех видов ЕДВ с учётом индексации Пенсионный фонд планирует выделить 450,6 млрд рублей.

Кроме того, на 2,5% также будет проиндексирован входящий в ЕДВ набор социальных услуг. 

При этом уточняется, что имеющие право на получение льгот могут выбирать: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте.

Стоимость набора социальных услуг с февраля составит 1 075 рублей 19 копеек в месяц, в том числе обеспечение лекарствами — 828 рублей 14 копеек, получение путёвки в санаторий для профилактики болезней — 128 рублей 11 копеек, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 118 рублей 94 копейки.

В 2016 году все социальные, ежемесячные денежные выплаты и детские социальные пособия в России были проиндексированы на 7%. 

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Региональная экономика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru