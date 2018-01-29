В ПФР заявили об увеличении с февраля ежемесячных выплат льготникам
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, на выплату всех видов ЕДВ с учётом индексации Пенсионный фонд планирует выделить 450,6 млрд рублей.
Кроме того, на 2,5% также будет проиндексирован входящий в ЕДВ набор социальных услуг.
При этом уточняется, что имеющие право на получение льгот могут выбирать: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте.
Стоимость набора социальных услуг с февраля составит 1 075 рублей 19 копеек в месяц, в том числе обеспечение лекарствами — 828 рублей 14 копеек, получение путёвки в санаторий для профилактики болезней — 128 рублей 11 копеек, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 118 рублей 94 копейки.
В 2016 году все социальные, ежемесячные денежные выплаты и детские социальные пособия в России были проиндексированы на 7%.