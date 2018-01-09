В ПФР рассказали о процессе получения ежемесячных выплат на детей из средств маткапитала

В Пенсионном фонде России сообщили, что принимают заявления от нуждающихся семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала.

Об этом информирует «Газета.Ru».

«Выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребёнок родится или будет усыновлён после 1 января 2018 года, то есть мама будет подавать сразу два заявления: на получение сертификата и установление выплаты», — пояснили в ПФР.

Как отмечается, чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 месяцев, разделить её на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая второго ребёнка.

Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума в регионе проживания, семья имеет право на ежемесячную выплату.

«При обращении в Пенсионный фонд суммы этих выплат должны быть подтверждены соответствующими документами за исключением выплат, полученных от ПФР. При подсчёте не учитываются суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества», — подчеркнули в ПФР.

31 декабря правительство России распределило субвенции в размере 21,4 млрд рублей на ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в разговоре с НСН прокомментировал инициативу, разрешающую российским семьям направлять средства материнского капитала на покупку автомобиля.