В Госдуме готовят законопроект о выплатах государством алиментов для родителей-одиночек

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев готовит законопроект, вносящий поправки в Семейный кодекс, согласно которым выплату алиментов для родителей-одиночек возьмёт на себя государство. При этом суммы должны быть впоследствии взысканы с одного из родителей, уклоняющегося от выплат на ребёнка.

Как пояснил RT парламентарий, сумма алиментов должна быть не меньше 10 тыс. рублей и выплачиваться до наступления совершеннолетия ребёнка.

«К сожалению, сегодня в России становится всё больше родителей, которые не получают алименты. И это не только женщины, но и мужчины. Чаще всего они живут скромно и не могут достойно содержать своего ребёнка либо детей. Не то что одеть, но даже прокормить нормально не могут, а это наше будущее. Таким людям необходимо оказать государственную поддержку», — считает Сухарев.

В настоящее время неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трёх месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.