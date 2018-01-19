«Финансовые послабления»: общественники предлагают освободить молодые семьи от налога на недвижимость

В целях стимулирования рождаемости в стране Госдуме предлагают рассмотреть возможность освобождать молодые семьи от налога на недвижимость. Соответствующее обращение 19 января планирует направить в профильный комитет межрегиональная правозащитная организация «Коллективная защита». Авторы инициативы рассказали RT, что, по их мнению, покупка жилья для людей, которые только начинают вставать на ноги, и без того обременительна, и снижение любой дополнительной нагрузки на семейный бюджет станет своевременной поддержкой. Может ли предложенная мера повлиять на демографическую ситуацию в России — в материале RT.

В России предлагают рассмотреть возможность освобождать молодые семьи (до 35 лет) от налога на недвижимость. Соответствующее обращение 19 января в профильный комитет Госдумы планирует направить межрегиональная правозащитная организация «Коллективная защита».

Авторы инициативы утверждают, что мера прежде всего направлена на стимулирование рождаемости в стране. По их словам, снижение любой дополнительной нагрузки на семейный бюджет станет своевременной поддержкой, особенно учитывая то, что к 2020 году россияне начнут платить полный налог на недвижимость, рассчитанный по кадастровой стоимости квартиры.

«Для молодых людей возраст с 20 до 35 является крайне активным периодом становления семьи, поскольку именно в этот период рождаются дети. Происходят постоянные и существенные траты на обеспечение ребёнка всем необходимым. В этой связи любые финансовые послабления для молодых семей весьма ощутимы», — пояснил свою позицию президент межрегиональной правозащитной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев.

По его словам, многие молодые семьи выплачивают ипотеку за жильё. «В условиях постоянно растущих налоговых ставок и коэффициентов налога на недвижимое имущество введение льготного периода, освобождающего молодые семьи от уплаты налога на недвижимое имущество на такой срок, благоприятно отразится на семейном бюджете», — добавил он.

Рост налога

К 2020 году в России должен закончиться поэтапный переход на новый принцип расчёта налога на имущество, который начался в 2016 году. Раньше сумма налога зависела от инвентаризационной стоимости жилья, которая рассчитывалась исходя из цены материалов строительства и износа жилого фонда. Теперь его размер привязан к кадастровой стоимости, при определении которой, помимо метража квартиры, учитываются месторасположение и престижность дома.

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Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко рассказала RT, что в 2020 году россияне заплатят за свои квартиры примерно в пять раз больше, чем в 2015 году. Именно для того, чтобы повышение не стало шокирующим, было решено растянуть внедрение нового принципа начисления налога на несколько лет, напомнила она.

«Два года назад собственники платили 20% от того налога, который предполагается по новым правилам. В 2017 году — 40%, в среднем примерно 2000-3000 руб. Это стандартная двухкомнатная квартира в Москве, не элитное жильё, до 10 млн рублей. В этом году — 60%, ещё через год — 80%. Ну и, соответственно, к 2020 году — 100%. Таким образом, налог на квартиру в Москве в среднем составит 5000-6000 руб. в год», — констатировала эксперт.

По мнению Радченко, несмотря на существенный рост налога, большинство семей способны безболезненно заплатить раз в год такие суммы. Поэтому она считает, что предложение общественников должно распространяться только на ту категорию граждан, чей ежемесячный доход не превышает прожиточного минимума.

«Можно ввести в действие уже с 1 июля»

Предложенная мера не станет серьёзным подспорьем для молодёжи, к тому же компенсировать недополученные в бюджет деньги придётся гражданам других возрастных категорий, считает депутат Госдумы по финансам и налогам Вера Ганзя.

«Чтобы стимулировать рождаемость в России, прежде всего надо обеспечить для каждой семьи достойные условия жизни. Это аксиома, но какие бы преференции ни устраивались для решения этой проблемы, она будет решена не до конца. Поэтому разовые попытки внесения изменений в том числе и в Налоговый кодекс повлекут за собой выпадающие доходы. Если инициатива вступит в силу, то надо будет искать, чем их компенсировать», — заявила депутат.

РИА Новости

© Игорь Зарембо

При этом депутат Госдумы по социальной политике Николай Коломейцев поддержал инициативу и выразил надежду на то, что законопроект в скором времени будет реализован.

«Обычная семья из двух человек ведёт достаточно скромный образ жизни, поэтому предложение это правильное, — главное, чтобы оно не осталось одним предложением. Раньше похожие проекты пробовали внести, но их отвергали. Если сейчас правительство захочет, закон могут принять в трёх чтениях, потом Совет Федераций одобрит и президент в течение недели подпишет. С первого июля его можно уже ввести в действие», — отметил Коломейцев.

Приоритеты страны

Даже незначительная поддержка семьи может сыграть свою положительную роль, отметил в беседе с RT председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. По его словам, данная инициатива будет действенной как часть комплекса мер, направленных на увеличение рождаемости.

«Любые нововведения по части снижения налогов, дополнительных выплат за рождение детей, в том числе молодым семьям, являются абсолютно приоритетными для страны, в которой, по сути, происходит демографическая катастрофа. Если сейчас не приложить огромные усилия, население к концу столетия снизится примерно вдвое. Поэтому такую инициативу можно только приветствовать. Другое дело, что её роль в росте рождаемости будет ощутима только в качестве одной из множества мер, которые сейчас принимаются государством», — подчеркнул эксперт.

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Улучшение демографической ситуации в стране — одна из приоритетных задач государства. В связи с чем в России реализуется целый комплекс мер, направленных на рост рождаемости. Так, с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении второго, третьего или последующего ребёнка россияне получают материнский капитал. В конце прошлого года на заседании координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей президент России Владимир Путин заявил о продлении программы материнского капитала ещё на три года.

С 1 января 2018 года государство начнёт выплачивать федеральное пособие в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка. Кроме того, власти запустят спецпрограмму по ипотеке.

Также с 2011 года реализуется программа «Обеспечение жильём молодой семьи», в соответствие с которой россиянам, чей возраст не превышает 35 лет, предоставляется господдержка при приобретении недвижимости.