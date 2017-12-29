Путин подписал закон о продлении программы маткапитала
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до конца 2021 года. Соответствующий документ размещён на официальном сайте правовой информации.
Как отмечается, согласно поправкам в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», программа будет действовать до 31 декабря 2021 года.
Ранее Совет Федерации одобрил президентский закон, предусматривающий продление программы материнского капитала до конца 2021 года.
В конце ноября российский лидер Владимир Путин предложил продлить программу маткапитала и ввести дополнительные возможности его использования.
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