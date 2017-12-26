Совфед одобрил закон о продлении программы маткапитала

Совет Федерации одобрил президентский закон, предусматривающий продление программы материнского капитала до конца 2021 года, передаёт ТАСС.

Согласно поправкам в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», программа будет действовать до 31 декабря 2021 года.

Кроме того, маткапитал можно будет направлять на покрытие расходов на платные услуги дошкольного образования ребёнка.

21 декабря данный закон был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении.