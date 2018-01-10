Правительство утвердило правила субсидирования ипотеки для семей с детьми

Правительство утвердило правила предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов по ипотечным кредитам семьям с двумя или тремя детьми. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

«Подписанным постановлением утверждены Правила предоставления субсидий российским кредитным организациям и АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» на возмещение недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам, которые предоставлены гражданам, имеющим детей», — говорится в документе.

Как отмечается, в соответствии с правилами, предполагается субсидировать ставку до уровня 6% в течение трёх — пяти лет при рождении второго или третьего ребёнка с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года у заёмщиков, которые возьмут или рефинансируют кредит на покупку квартиры на первичном рынке.

Благодаря такому решению, граждане, родившие второго и третьего ребёнка, смогут получить до 600 млрд рублей кредитов с пониженной процентной ставкой.

Ранее глава Минстроя Михаил Мень в беседе с газетой «Известия» заявил, что субсидирование государством ставки сверх 6% годовых по ипотеке для семей, с 2018 года родивших второго или третьего ребёнка, рассчитано на срок до пяти лет, после чего ожидается снижение ипотечных ставок до 6%.