«Никогда мы для них своими не станем»: как семейная пара из Германии перебралась в Россию

Семья из Германии переехала на ПМЖ в Краснодарский край. В начале 1990-х Елена Максимова уехала в Берлин, но все эти годы часто думала о том, чтобы вернуться на Родину. В 2011-м женщина познакомилась со своим ровесником — немцем Аки Биндером, благодаря которому её мечта смогла осуществиться. После совместной поездки в Россию он заявил, что их семья перебирается в Краснодарский край. Подробнее — в материале RT.

В Краснодарский край на постоянное место жительства переехала семья из Германии. По словам 58-летней Елены Максимовой, в Россию её привёз супруг — 58-летний немец Аки Биндер. Тем самым он исполнил давнюю мечту женщины о возвращении на историческую родину.

Максимова родилась в Казахской ССР, а в 1993 году уехала в Германию. Устроиться на работу по профессии с советским дипломом о высшем образовании женщина не могла. Ей пришлось подтверждать свой аттестат и сдавать экзамены.

«У меня был диплом ветеринара московского Института прикладной биотехнологии. Но, чтобы устроиться на работу, мне нужно было подтвердить свой диплом: сначала сдать экзамены университетского уровня в языковой школе, потом 16 госэкзаменов в университете, чтобы получить апробацию ветврача, — рассказывает RT Елена Максимова. — Я не имела права с российским гражданством сдавать экзамены, в двойное гражданство не принимали, всё затянулось, поэтому в начале 2000-х меня заставили отказаться от российского гражданства, чтобы получить немецкое. Мне, как советскому человеку, это было больно и стыдно, но другого варианта получить работу не было».

По словам Максимовой, двойное гражданство выдавали только русским немцам, но она под эту категорию не подпадала.

«Давай переедем в Россию»

«Я прожила с мужем в Берлине 16 лет, мы развелись. Я переехала жить в небольшой городок в Нижней Саксонии. Там была мясоперерабатывающая фирма, и я работала ветврачом от потребнадзора, — рассказывает Максимова. — Работа очень хорошая, высокооплачиваемая. Купила себе дом, машину, жила в прекрасном месте. И на этом же предприятии познакомилась с Аки Биндером — своим будущим супругом».

© Фото из личного архива

По словам женщины, изначально они просто общались как коллеги. Биндер был мастером-технологом пищевого производства, а в 2011 году получил дополнительное образование ассистента ветврача и стал работать вместе с Еленой.

«Через три-четыре года мы начали встречаться. В 2018-м поехали познакомиться с моими родителями — они на тот момент уже жили в Краснодарском крае. Побывали на чемпионате мира по футболу, потом поехали в Сочи на «Формулу-1». И тут мне Аки говорит: «Тут так хорошо, давай переедем в Россию». Я на тот момент не поверила, да никто из родных и близких не поверил. Он раньше своей дочери говорил: «Кого угодно в дом приводи, хоть афроамериканца, только не русского». Когда его дочь узнала, что он с русской встречается, чуть в обморок не упала. Потом он заявил, что переезжает в Россию, — все в шоке были», — вспоминает Максимова.

© Фото из личного архива

«На самолёт после диеты»

Переезжать Аки и Елена собирались в 2019 году, но из-за пандемии коронавируса пришлось всё отложить. Биндер купил в России дом, Максимова продала своё жилище в Германии, какое-то время жила у супруга, а в 2020-м первая на машине приехала в Краснодарский край.

«Чуть больше суток я ехала до Пскова: через Киль, потом на пароме до Клайпеды, потом по территории Литвы, Латвии, Эстонии и выехала к границе России в районе Пскова. Там меня встретил мой брат, и мы уже вместе ехали на двух машинах друг за другом — так было полегче, — рассказывает RT Максимова. — Аки остался в Германии продавать дом. Ещё он получал документы на перевозку своей собаки породы американский булли, но на самолёт с таким весом её не пускали, поэтому пса пришлось посадить на диету, чтобы он сбросил 10 кг. Летел он через Польшу, потом в Ереван, а оттуда в Сочи».

© Фото из личного архива

После переезда Максимова получила ВНЖ на три месяца, а потом подала документы на гражданство.

«Я получила своё гражданство обратно. Муж получил РВП и сейчас готовится сдавать тесты по русскому языку — очень интенсивно занимается. Я устроилась работать в бактериологическую лабораторию, — рассказывает женщина. — Я Германии за всё благодарна: и за язык, и за культуру, и за опыт работы. Но дело в том, что у меня всё время была тоска непреходящая, я каждый год ездила в Россию, навещала родителей и хотела тут остаться».

© Фото из личного архива

По словам Максимовой, всё бросить в Германии и уехать одной было страшно. А её супруг взял всё на себя.

«В Германии всё труднее жить, никогда мы для них своими не станем. И я считаю, что получила там всё, что могла. Там я встретила человека, который взял меня за руку и обратно увёз на Родину. Он такой человек, немного советский, — рассказывает Максимова. — Какое-то время даже говорил, что пойдёт воевать на СВО. Он принял здесь православие, по воскресеньям мы вместе ходим на службу. Такая у нас теперь семейная традиция».