«Прыжок веры»: как семья из Канзаса с шестью детьми переехала в Подмосковье

Многодетная семья Шуцман приехала в Подмосковье из Канзаса. Они решили поменять место жительства из-за ЛГБТ*-пропаганды, от которой хотят уберечь своих детей. В июле 2024 года в семье родится седьмой ребёнок. RT побывал в гостях у Шуцманов и посмотрел, как они осваиваются в России.

38-летний Джозеф Шуцман, перебравшийся в сентябре 2023 года в Подмосковье из Канзаса вместе с женой и шестью детьми, свой переезд в Россию называет «прыжком веры».

Джозеф родом из Техаса, а его 36-летняя супруга Энн — из Австралии. В США Шуцман работал программным менеджером в IT-сфере. «В этой сфере я трудился 11 лет. Работал в крупных IT-компаниях: Microsoft, Red Hat, Oracle», — рассказывает он RT.

Энн работала медсестрой, а после рождения старшей дочери Флорин стала домохозяйкой. «Сейчас у нас шесть детей — улыбается Энн. — Флорин семь лет, Клотильде пять лет, Марии-Антуанетте четыре года, Джозефу три, Жан-Жаку два года, Вольфгангу восемь месяцев и на подходе у нас седьмой ребёнок — в июле у нас родится Михаил».

«Америки нельзя избежать, находясь в Америке»

Задумываться о переезде из Штатов Шуцманы начали несколько лет назад, а последней каплей стали изменения в законодательстве, касающиеся смены пола детей.

© Фото из личного архива

«Я думаю, что переполнили чашу нашего терпения изменения в законодательстве Штатов, касающиеся смены пола детей, — рассказывает RT Джозеф. — Когда приняли эти законы, мы поняли, что решение правильное, нам надо уезжать прямо сейчас. Да... Америки нельзя избежать, находясь внутри Америки».

Энн Шуцман добавляет, что, меняя место жительства, они заботились не только о своих детях, но и о следующих поколениях своей семьи.

© Фото из личного архива

«Допустим, мы можем с этим бороться и защищать наших детей ещё пять — десять лет. Но как же наши внуки и правнуки? Нас не будет рядом, чтобы защитить их. В итоге наши внуки будут расти среди сумасшедших».

По мнению Шуцманов, Россия — одна из немногих христианских стран, где сохраняются семейные ценности.

«В России выступают как раз против того, против чего выступаем и мы. Когда в феврале 2023 года я побывал в России, то был просто поражён тем, что увидел. У нас, конечно, словно пелена с глаз упала после того, что мы слышали о России в Америке. Мы сказали: «Это замечательное место, мы хотим сюда переехать», — рассказывает RT Шуцман.

По словам Джозефа, подготовиться к отъезду с большой семьёй было нелегко.

RT

«Естественно, пришлось расстаться с нашим имуществом — перевозить всё было бы слишком дорого, долго и сложно. Всё, что мы нажили за свою жизнь — мебель, предметы искусства и так далее, — со всем этим пришлось проститься», — говорит Шуцман.

Семья выставила на продажу дом и автомобиль. А с вещами и предметами для дома помогла разобраться мама Энн.

«Моя мама — женщина очень деловитая. Она сказала: «Давайте устроим распродажу». Мама присматривала за всеми детьми и организовала у нас дома большую распродажу. К нам приходили сотни людей, чтобы купить наши вещи. Благодаря ей подвал у нас освободился. Это помогло нам переехать быстро», — говорит Энн.

По словам Джозефа, они старались не распространяться о причинах отъезда из США — боялись, что американские власти перед отъездом у них могут отнять детей или устроить другие проблемы.

«Нам не хотелось, чтобы нас пытались остановить. Поэтому мы не распространялись о своих планах», — рассказывает Энн RT.

RT

Выбрали Подмосковье

В Россию Шуцманы прилетели в сентябре 2023 года через Турцию. Поначалу пришлось жить в отеле, потому что владельцы частных домов отказывались делать регистрацию в съёмном жилье. Однако вскоре удалось найти хороший дом с большим участком.

«Мы выбрали Подмосковье. Потому что нам хотелось жить с детьми в сельской местности в своём доме, и в то же самое время — недалеко от Москвы. Мы католики-традиционалисты, в Москве есть наша церковь. Но мы всё-таки, наверное, намного ближе к православной церкви, чем к нашей «мейнстримной», — говорит Шуцман. — Также в плане школ здесь есть очень хорошие варианты. Нам не придётся сталкиваться с теми проблемами, с которыми мы сталкивались в Америке, даже в Австралии: «новая повестка», ЛГБТ*. Это для нас огромное облегчение. Но пока что будем обучать детей на дому — к нам будет приходить русская няня, и дети смогут быстро выучить язык».

RT

В Россию семья приехала по туристической визе. В феврале 2024 года они получили квоту, по которой смогли подать документы на РВП.

«Мы очень надеемся, что нам успеют быстро оформить эти документы. По туристической визе мы могли находиться в России только 180 суток — в последний день успели подать документы на РВП. Иначе пришлось бы выезжать из страны. С таким «багажом», как вы понимаете, это сделать не так просто. Теперь у нас есть всего четыре месяца, чтобы получить этот статус», — говорит Шуцман.

По словам главы семейства, они стали «первопроходцами», многие его знакомые сейчас тоже хотят переехать в Россию. В этом году некоторые из друзей планируют навестить их, чтобы увидеть страну своими глазами.

«Для нас супермаркет — это планетарий»

Шуцман рассказывает, что с момента переезда в Россию они изучают русскую культуру и кухню. Супруга Джозефа пробует готовить некоторые блюда дома.

«Моя жена научилась готовить борщ из разных видов мяса. Также нам очень нравятся пельмени по рецепту из ГУМа. Они реально хороши. В нашей семье Энн часто готовит кашу для детей на завтрак по утрам. Когда мы были в Америке, мы ели только овсяную кашу. А в России увидели разнообразие круп. Мы попробуем их все, — рассказывает RT Шуцман. — Я не знаю, как Россия это делает, но, к примеру, у вас совершенно другие фрукты! Они спелые прямо сразу в магазине, и у них особенный вкус. В Америке те же цитрусовые сухие и безвкусные! В США свежая рыба стоит дорого, и мы не могли её себе позволить. Но здесь, в России, морепродукты в изобилии — и они доступны».

© Фото из личного архива

Шуцманы были настолько поражены количеством и качеством продуктов в России, что на седьмой день рождения их старшая дочь Флорин захотела поехать в супермаркет. Там она с отцом сняла влог для их канала.

«На день рождения старшей дочери, Флорин, мы ходили в супермаркет и снимали влог. То чувство, когда люди, живущие в России, недоумевали: «Почему вы привели бедного ребёнка на день рождения в супермаркет? Сводите её в планетарий». Но они не понимают, что для нас это и есть планетарий!» — говорит Джозеф.

RT

Сейчас семья активно продолжает изучать русский язык. Дети занимаются по онлайн-урокам, а Джозеф посчитал, что продуктивнее будут очные занятия.

«Сейчас мы, конечно, общаемся на русском и с соседями, в магазинах, в транспорте. Очень спасает мобильный переводчик. Мы тут уже какое-то время живём, выучили кое-какую грамматику и лексику. Я понимаю, о чём идёт речь, и могу дать ответ, хоть и примитивно-первобытный, — смеётся Джозеф. — Русский не самый простой язык. Поэтому хотелось бы, чтобы всё-таки предусматривалось то, что нам потребуется некоторое время, чтобы научиться деловому общению на русском. И чтобы была возможность практиковать свой русский в деловой сфере».

Сейчас Джозеф планирует устроиться работать в IT-фирму. Но, как он рассказал RT, найти работу непросто: из-за квоты, которую они получили в Московской области, он долгое время не мог найти работу в Москве.

«В настоящий момент работы у меня нет, но я проходил собеседования с российскими компаниями, и на прошлой неделе мне поступило предложение о работе. Так что я скоро буду с ними работать. Нам сейчас нужно просто решить кое-какие вопросы по иммиграционной части, чтобы всё было в соответствии с законодательством», — рассказал Шуцман.

RT

«Идеологическая миграция»

Депутат Государственной думы, член комитета ГД по международным делам Мария Бутина в беседе с RT рассказывает о большом количестве семей, которые переезжают в Россию, и называет это явление «идеологической миграцией».

«Люди со всего мира — и наши соотечественники, и просто здравомыслящие иностранцы — едут в Россию целыми семьями, чтобы успеть попасть на этот самый Ноев ковчег, пока вокруг бушует всеобщий содом, — говорит Бутина. — А второй фактор миграции — это возможности трудоустройства у нас.

И вот тут возникает интересный контраст. С одной стороны, у нас есть приезжие, которые зачастую руководствуются довольно иждивенческими и потребительскими целями. Их задача — обогатить себя и максимальное число своих родственников за счёт чужого государства. А с другой — идеологические мигранты, которые руководствуются совсем иными мотивами. Они хотят не только получать от страны плюшки, но и отдавать ей свои силы, знания и навыки. Проблема в том, что сегодня и те и другие сталкиваются с одинаковой процедурой получения РВП, ВНЖ и гражданства. Получается, что идеологические мигранты, готовые использовать свои уникальные навыки в интересах российского производства, ждут заветных документов месяцами».

По словам депутата, необходимо разграничить иммиграционные категории и упростить процедуру получения РВП для идеологических и высококвалифицированных мигрантов.

«Зачем мы устраиваем дополнительные административные преграды для тех, кто искренне любит Россию, разделяет её ценности, хочет реализовывать свой профессиональный потенциал в отечественных компаниях и стать частью нашей большой семьи? Особенно если речь идёт о целых семьях, тем более многодетных, — обращает внимание депутат. — Многодетная семья из Канзаса, которая приехала в Подмосковье, тому пример. Глава семьи, на секундочку, айтишник с 11-летним стажем, работал в крупных компаниях. Это же те самые мозги, которые нам так нужны! Хочется, конечно, упростить для них всю эту бюрократическую волокиту, чтобы они могли как можно скорее почувствовать себя здесь как дома».

В свою очередь, депутат ГД РФ Дмитрий Кузнецов в беседе с RT говорит о необходимости введения более долгосрочной визы для переезжающих в Россию на время оформления документов.

«Ограничение времени пребывания в России сроком действия туристической визы действительно на данный момент является одной из самых актуальных и насущных проблем для лиц, которые хотят переехать в нашу страну. За срок действия визы люди фактически не успевают пройти все необходимые процедуры. На мой взгляд, конечно, необходимо постараться максимально помочь людям, которые хотят быть частью нашей страны и прикладывают такие усилия для реализации намерений, — говорит Кузнецов. — Эффективным решением тут могло бы стать введение специальной иммиграционной визы, которая станет основанием для въезда для тех, кто хочет переехать и получить гражданство, а также будет предполагать пошаговый алгоритм совершения всех необходимых для этого процедур».

Также депутат говорит о том, что не менее актуальной проблемой для переселенцев является необходимость сдать экзамен по русскому языку на стадии получения РВП. Ведь получается, что выучить язык на приличном уровне необходимо за достаточно короткий срок.

«Было бы эффективно перенести сдачу экзамена по русскому языку на более поздний срок, например, сделать обязательной процедуру сдачи экзамена через три года после получения РВП для продления статуса», — говорит Кузнецов.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.