«Мы на родной земле»: репатрианты получили долгожданные документы для возвращения в Россию

12 марта в Москве 44-летний профессиональный боец ММА, бывший гражданин Латвии Константин Глуховс получил документ, дающий ему право на российское гражданство. Программа репатриации заработала в России с 1 января этого года. Также российский паспорт вручили уроженцу Таджикистана, военнослужащему российской армии 40-летнему Илхомжону Юлдашеву.

12 марта в Москве выдали первое удостоверение репатрианта в рамках госпрограммы по добровольному переселению соотечественников в Россию. Документ получил бывший гражданин Латвии, профессиональный боец смешанных единоборств 44-летний Константин Глуховс.

Свидетельство участника госпрограммы в качестве репатрианта позволит мужчине в течение нескольких месяцев получить российское гражданство, которого он добивался больше года.

Институт репатриации заработал в России с 1 января этого года, когда в силу вступил указ президента РФ о внесении изменений в госпрограмму по добровольному переселению соотечественников. Согласно документу, репатриантами могут стать граждане РФ, которые постоянно проживали за границей; люди, ранее отказавшиеся от российского гражданства; лица, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР и ранее имевшие гражданство СССР; лица, у которых есть родственники «по прямой восходящей линии», родившиеся или проживавшие на территории РСФСР, Российской империи или СССР.

«Мы сразу здесь были своими»

Семья Константина Глуховса переехала в Латвию, когда его дедушку, военнослужащего советской армии, отправили служить в Ригу.

«Отец у меня русский, мама латвийских и еврейских корней. Я родился в Латвии, но всегда ощущал себя русским человеком. В детстве часто ездил в Россию вместе с бабушкой, она у меня родилась в довоенном Ленинграде и этот город обожала. А дедушка из Сталинграда», — рассказывает Глуховс RT.

Вместе с женой, уроженкой Украины, Константин задумался о переезде в Россию после 2014 года. Тогда, по его словам, в Латвии стали усиливаться русофобские настроения и русскоязычным людям там стало некомфортно.

«Я латышский знаю: я на нём учился, экзамены в институте сдавал. Но в обычной жизни я всегда говорил на русском языке, и долгое время в Риге не было с этим никаких проблем. Но потом всё чаще стали встречаться люди, которые демонстративно не хотели говорить со мной на русском, хотя прекрасно его знают. Моя жена, например, родом из Харькова, она по-латышски не говорит вообще. И ей было ещё тяжелее в этом плане. И было ощущение, что ты живёшь вроде как у себя дома, а к тебе относятся, будто ты в гостях», — вспоминает собеседник.

Окончательное решение уехать из Латвии супруги приняли, когда у них родилась дочь. По словам Константина, он не хотел, чтобы в образовательных учреждениях ей рассказывали ложь о «советской оккупации Латвии».

«В Латвии у меня осталась куча знакомых русских, с русскими фамилиями, которые из-за пропаганды верят, что Россия — это сплошное зло. Среди них много спортсменов, и вот теперь я вижу, что все они тренируются под латышскими и украинскими флагами, поддерживают Украину и говорят, какая Россия плохая. Потому что, если они этого делать не будут, им не дадут деньги, не допустят к соревнованиям», — говорит Глуховс.

В 2016 году он вместе с семьёй переехал на малую родину жены, в Харьков. Обосноваться в России у супругов тогда не получалось: на тот момент подать документы для переселения было сложно, а денег на аренду жилья не было. По словам Константина, в Харькове он, с одной стороны, свободно говорил на русском языке, а с другой — сталкивался с резкими националистическими идеями об «исключительности и величии Украины».

«В 2020-м был случай, например: в зал, где я тренировался, зашёл парень, а у него на животе татуировка в виде нацистской свастики. Я просто в шоке был — как такое возможно вообще?» — рассказывает собеседник.

После начала спецоперации Константин с семьёй успел выехать из Харькова в Белгород. Но даже после приезда в Россию остаться здесь легально у семьи не вышло — Константину не дали визу. Тогда он с женой и дочерью переехал в испанский город Аликанте: там у него были знакомые. Но в детском саду, который посещала маленькая дочь Глуховса, детям стали рассказывать про ЛГБТ* и смену пола, и Константин с супругой решили, что не хотят растить ребёнка в таких ценностях. Семья вернулась в Ригу.

Свадьба Константина и Анны в Риге. В 2022 году памятник Освободителям Риги на заднем фоне снесли

© Фото из личного архива

В феврале прошлого года Константин приехал в Россию и подал заявление о предоставлении политического убежища. Его жена и дочь в течение полугода получили паспорта РФ по упрощённой программе, а вот мужчине пришлось побороться за российское гражданство.

Константин написал о своих трудностях с натурализацией в соцсетях, и на его проблему обратили внимание в МВД. Также мужчина обратился в проект RT «Своих не бросаем», который помог ему со сбором документов.

«Здесь важно понимать, что это первое удостоверение репатрианта, выданное в Москве, — говорит автор проекта Мария Бутина. — К нам часто обращаются люди, которые хотят связать свою судьбу с Россией. Многие из них — русские по происхождению, которые решили вернуться на историческую родину свою или своих предков. И благодаря указу президента теперь есть упрощённая процедура, которая позволяет получить статус репатрианта, а затем — российский паспорт. Я очень рада, что теперь целая семья стала частью России».

Константин говорит, что после переезда на историческую родину он сам и его родные сразу почувствовали себя здесь как дома.

«У нас после переезда не было никакого привыкания или культурного шока. Мы сразу здесь были своими. Мы ведь с женой и по Европе много ездили, и даже в Азии жили несколько месяцев. Но только в России появилось наконец ощущение, что всё, мы на родной земле», — вспоминает Глуховс.

«Это честь — получить российский паспорт»

Ещё одним участником программы репатриации в Россию стал 40-летний военнослужащий российской армии, ветеран спецоперации Илхомжон Юлдашев из Таджикистана. Статус репатрианта он получил, поскольку родился на территории Советского Союза.

12 марта в Москве ему вручили российский паспорт.

Константин Глуховс и Илхомжон Юлдашев на церемонии вручения документов в Москве в рамках госпрограммы по репатриации

© Фото из личного архива

Юлдашев записался добровольцем на спецоперацию в мае прошлого года. На передовой он служит стрелком — помощником гранатомётчика в стрелковом батальоне. За время службы мужчина был дважды ранен, лечился в госпиталях и снова возвращался на передовую. Участвовал в боях по освобождению Артёмовска и Авдеевки.

«С участием в программе [репатриации] мне помогли начальники моего подразделения. Они рассказали про такую возможность и посодействовали при сборе документов. Я вам выразить не могу, какой сегодня для меня счастливый день. Это честь — получить российский паспорт», — сказал Юлдашев RT.

Следующая цель, говорит собеседник, — отказаться от гражданства Таджикистана.

Через несколько дней Илхомжон вновь отправится на передовую. Пока он не строит планов на будущее, но не исключает, что после окончания спецоперации останется в рядах российской армии. И ещё мужчина мечтает построить в Москве дом и обзавестись семьёй.

«Мы не боги, поэтому преждевременно говорить, как сложиться жизнь, нельзя. Но я надеюсь, что женюсь и будут дети», — добавил россиянин.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.