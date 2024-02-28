«Спасать — это нормально»: нигериец переехал в Россию, чтобы стать онкологом

Олалекан Самуэль Акинйеми — 30-летний онколог уфимской Клиники БГМУ. В Россию мужчина приехал восемь лет назад из Лагоса, чтобы учиться на врача. В 2021 году нигериец получил гражданство РФ. Он рассказал RT об адаптации к новой Родине, оценил блюда башкирской кухни и вспомнил, как спас тонущего ребёнка.

По первому образованию, полученному ещё в Нигерии, Самуэль — инженер-строитель. Но говорит, что его всегда тянуло к медицине.

«В строительство я пошёл по стопам своего отца, хотя всегда хотел стать врачом, — поделился он с RT. — После окончания учёбы в университете у меня была возможность уехать в Турцию или Финляндию. Но когда я узнал о наборе абитуриентов для отправки в российские медицинские вузы, то понял, что вот он, мой шанс».

Родители Самуэля поддержали сына и согласились оплачивать обучение. Сначала молодой человек отправился в Волгоград по приглашению куратора-нигерийца, набиравшего группу абитуриентов. Там он полгода изучал русский язык. По словам Акинйеми, не обошлось без забавных ситуаций, связанных с трудностями перевода.

«Я очень люблю завтракать манной кашей. Посмотрел в переводчике, как будет нужный мне продукт по-русски, и отправился в магазин. Но, пока дошёл, забыл слово, помнил только, что начинается на «М» и оканчивается на «А». Увидел вроде подходящую упаковку с белым порошком, купил две пачки — себе и куратору. Два дня я ел сваренную из этого кашу и рассказывал родителям, что в России semolina (манка) гораздо вкуснее, чем у нас дома. А на третий день у меня заболел живот. Приехал куратор, вызвал скорую, а когда я отдал ему купленную в подарок упаковку с крупой, он сказал, что это не манка, а мука», — вспоминает Самуэль.

© Фото из личного архива

Нигериец выучил русский язык в достаточной степени, чтобы избежать подобных казусов в будущем. Но для обучения медицине познаний, полученных на курсах, не хватило бы. Поэтому Самуэль решил поступать на программу, где занятия проводятся на английском языке — соответствующий набор в тот момент проходил в Башкирском государственном медицинском университете.

«Люди удивительно серьёзные»

В Уфе нигериец ощутил все прелести русской зимы: «Мы всей семьёй наблюдали за Россией в новостях и восхищались этой великой державой. Но после первой же зимы в Уфе у меня к россиянам был лишь один вопрос: «Как вы живёте в этом холодильнике?!»

Спустя восемь лет после переезда Самуэль так и не смог до конца привыкнуть к зимнему времени года: «Мне до сих пор ужасно холодно. Хотя я встал на лыжи и даже поучаствовал в университетских соревнованиях, не могу сказать, что это стало моим любимым видом спорта. Но это потому, что я в целом с осторожностью отношусь к травмоопасным занятиям».

© Фото из личного архива

При этом сам город Акинйеми, по его словам, полюбил всем сердцем. «Я легко адаптировался. Уфа большая, современная, здесь есть всё для комфортного проживания. Мое любимое место в городе — район телецентра, там недалеко огромный памятник национальному герою Салавату Юлаеву. Я там часто занимаюсь бегом, — говорит собеседник RT. — А вот люди здесь удивительно серьёзные. В моей стране норма, например, пританцовывать под музыку в наушниках, если хочется. А тут ты сразу встретишь очень строгий взгляд. Это непривычно».

Понравилась ему и местная кухня: особенно он полюбил пельмени и башкирское блюдо тукмас (суп с лапшой и курицей). А вот первый поход в баню произвёл на собеседника RT неоднозначное впечатление.

«Я тогда встречался с русской девушкой, она пригласила меня к себе домой. Баня, шашлыки. Её отец в парилке велел мне лечь на полку и начал, как показалось, бить меня вениками. Я был в полной уверенности, что он таким способом решил меня убить, потому что я встречаюсь с его дочерью! Я даже вздохнуть боялся, не то что попросить его остановиться. В итоге отец девушки отошёл, чтобы поддать пару, а я выбежал из бани. До сих пор смешно вспоминать этот случай», — рассказывает он.

Сейчас Самуэль оканчивает ординатуру и работает стажёром-онкологом в Клинике БГМУ. В свободное время преподаёт английский в вузе и гимназии. «Мне нравится здесь работать. Современное оборудование, дружелюбные коллеги, пациенты, которые хорошо относятся, — что ещё нужно?» — рассуждает он.

© Фото из личного архива

Летом собеседник RT работает в языковых детских лагерях, где школьники учат английский язык с носителями. Во время одной из таких смен Акинйеми спас тонущего ребёнка. «Вот здесь повезло, что учитель английского ещё и врач, — улыбается он. — Но я не считаю, что сделал что-то сверхъестественное. Спасать — это нормально».

В 2021 году Самуэль получил российское гражданство и в этом году планирует впервые проголосовать на выборах президента России. Он рассказывает, что сама процедура отличается от нигерийской: «Примерно за год до выборов мы получаем специальную карту избирателя и с ней идём на участок. Регистрируемся с помощью карты, получаем бланк и заходим в кабинку, где ставим отпечаток пальца напротив своего кандидата. В Нигерии президентские выборы проходят один раз в четыре года. У нас они проходят буднично, а в России часто бывают какие-то культурные мероприятия. Хочу прочувствовать эту атмосферу».