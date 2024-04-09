Предоставил информацию по собственной инициативе: ФСБ задержала жителя Орла за сотрудничество со спецслужбами Украины

УФСБ России по Орловской области сообщило о задержании местного жителя, который через интернет-мессенджер инициативно обратился к представителям Украины, высказав готовность снабжать спецслужбы этой страны нужной им информацией. На допросе он заявил, что рассчитывал получить грин-карту США за свои действия. Задержанный помещён под стражу, возбуждено уголовное дело.

Житель Орла поддерживал конфиденциальные отношения с украинскими спецслужбами и передавал им данные, заявили в управлении ФСБ по Орловской области. По данным УФСБ, подозреваемый через интернет-мессенджер инициативно обратился к представителям проукраинских информационных проектов, занимающихся поддержкой украинских вооружённых формирований. Мужчина высказал готовность помочь спецслужбам Киева в получении интересующих их сведений об объектах на российской территории.

«Впоследствии им по собственной инициативе предоставлен ряд информации о принимаемых ВС России мерах в сфере военно-медицинского обеспечения в условиях специальной военной операции», — говорится в сообщении УФСБ.

Подозреваемый помещён под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на сотрудничество с иностранным государством, направленное против безопасности РФ.

На опубликованной УФСБ видеозаписи задержанный заявил, что от украинской стороны ожидал организации выезда в США с готовой грин-картой.

НАК — о террористической активности Украины

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников заявил, что киевский режим и его покровители на Западе устраивают варварские теракты на российской территории.

«Украинские неонацисты и их западные покровители организуют совершение самых варварских преступлений на территории нашей страны. При этом они используют в качестве исполнителей преступлений в том числе членов международного террористического подполья», — приводит слова Бортникова пресс-служба Национального антитеррористического комитета.

Высказывание главы ФСБ прозвучало на заседании НАК, на котором были рассмотрены вопросы антитеррористической защищённости объектов, задействованных для обеспечения специальной военной операции и снабжения новых регионов России.

В Следственном комитете ранее заявили, что следствие получило значимые данные об обстоятельствах подготовки террористов к преступлению, которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами.

В НАК также отметили, что противник стремится нанести ущерб важным элементам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры страны, предприятиям оборонной промышленности и объектам системы жизнеобеспечения.

На этом фоне органы власти и силовые структуры принимают меры по усилению безопасности объектов, задействованных в обеспечении СВО и снабжении новых российских регионов. Как отметили в НАК, в результате своевременных действий предотвращено 27 терактов на таких объектах. Наряду с этим пресечены попытки украинских диверсионно-разведывательных формирований проникнуть на территорию России.

На заседании также определены дополнительные меры по усилению безопасности объектов вероятных террористических посягательств и совершенствованию подготовки специалистов, занимающихся антитеррористической и противодиверсионной работой.

В середине февраля в НАК заявили, что с начала СВО предотвращено 419 террористических преступлений, которые готовили лица, завербованные международными террористическими организациями, украинскими спецслужбами и неонацистскими организациями либо подпавшие под влияние антироссийской пропаганды.