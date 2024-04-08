«Получены значимые данные»: в СК заявили о возможной связи исполнителей теракта в «Крокусе» со спецслужбами Украины

Получены значимые данные, которые могут свидетельствовать о связи исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» с украинскими спецслужбами, сообщили в СК России. В ведомстве также рассказали, что в рамках расследования уголовного дела установлены 11 лиц, причастных к совершению этого особо тяжкого преступления. Всем им предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Имеются значимые данные о подготовке террористов, устроивших стрельбу и пожар в «Крокус Сити Холле», которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«Следствием уже получены значимые данные об обстоятельствах подготовки террористов к преступлению, которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами», — говорится в сообщении.

При этом указывается, что к совершению этого особо тяжкого преступления причастны 11 человек. Всем предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В понедельник, 8 апреля, председатель СК России Александр Бастрыкин провёл очередное оперативное совещание, на котором заслушал отчёт следственной группы о ходе расследования уголовного дела о террористическом акте в подмосковном концертном зале.

Ему также доложили о последних результатах расследования и запланированных следственных действиях, был представлен отчёт о стадиях производства экспертиз.

По данным СК, продолжается работа с потерпевшими и свидетелями, устанавливаются личности погибших в результате теракта. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию исполнителей, пособников и организаторов теракта.

«Следственный комитет воссоздаёт полную картину произошедшего, буквально по крупицам собирая мельчайшие доказательства», — подчеркнули в ведомстве.

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Напомним, что исполнителями теракта считаются Далерджон Мирзоев, Рачабализода Саидакрами, Фаридуни Шамсидин и Мухаммадсобир Файзов. В ходе допросов они сообщили, что координатором их действий был некий Сайфулло. Он снабдил их оружием, дал маршрут отхода и обещал гонорар после совершения преступления. Обвиняемые также подтвердили, что планировали скрыться в Киеве.

«Сайфулло нам сообщил, чтобы мы ехали на Украину, в Киев. И там миллион рублей дадут», — сказал один из террористов.

При этом в телефоне одного из задержанных террористов были обнаружены фотографии с украинскими флагом, гербом, бронетехникой и людьми в военной форме на фоне разрушенных домов, а также картинка «украинской почтовой марки с нецензурным жестом».

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«Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершённым террористическим актом и проведением СВО», — отмечали в СК.

Также в рамках расследования уголовного дела о теракте в «Крокусе» были арестованы: Алишер Касимов, Назримад Лутфуллои, братья Аминчон и Диловар Исломовы, а также их отец Исроил, Якубджони Юсуфзода и Мухаммад Шарипзода.

Кроме того, ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что в отношении ответственного за пожарную безопасность «Крокус Сити Холла», а также начальника пожарной команды концертного зала возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Оба фигуранта дела находятся под подпиской о невыезде.

25 марта Александр Бастрыкин докладывал Владимиру Путину о том, что проверяется возможное нарушение требований безопасности и системы пожаротушения в «Крокусе» в связи с тем, что от воздействия высокой температуры и продуктов горения при теракте погибли 45 человек.

«С этой целью изъяты пульты, электронные блоки и приборы управления противопожарной системой концертного зала. Они направлены для исследования и извлечения информации о режиме работы систем пожарной безопасности в момент совершения теракта. С участием экспертов изучается содержимое сервера противопожарной системы. Для установления работоспособности и своевременности срабатывания всех систем противопожарной безопасности назначена пожарно-техническая экспертиза», — сообщал он.