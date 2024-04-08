Восьмилетнего хоккеиста, пострадавшего при теракте в «Крокусе», выписали из больницы

Восьмилетнего хоккеиста Илью, пострадавшего при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», выписали из больницы.

По информации Telegram-канала SHOT, мальчик перенёс операцию на бедре. Отмечается, что он пока будет передвигаться на инвалидной коляске. Срок реабилитации составит несколько месяцев.

Террористы сбили восьмилетнего Илью на парковке в тот момент, когда покидали здание комплекса.

Напомним, 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холла» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным СК России, погибли 144 человека.

Ранее юного хоккеиста поддержали Илья Ковальчук и Евгений Малкин.