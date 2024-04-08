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СК получил значимые данные о возможной связи террористов в «Крокусе» с Украиной

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Следственный комитет России получил значимые данные о возможной связи террористов в «Крокус Сити Холле» с украинскими спецслужбами.
СК получил значимые данные о возможной связи террористов в «Крокусе» с Украиной
  • AFP
  • © NATALIA KOLESNIKOVA

Сообщается, что глава ведомства Александр Бастрыкин заслушал последние результаты расследования теракта в «Крокусе».

«Продолжается работа с потерпевшими и свидетелями, устанавливаются личности погибших в результате теракта», — сообщает СК.

В настоящее время по уголовному делу установлены 11 лиц, причастных к совершению преступления. Им предъявлены обвинения, они заключены под стражу.

Также следствие получило «значимые данные» об обстоятельствах подготовки террористов к преступлению, которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами.

Ранее уголовное дело по статье о халатности возбудили в отношении ответственного за пожарную безопасность концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что редакции ведущих западных СМИ выполняют указания по закреплению в повестке собственной версии событий вокруг теракта в «Крокус Сити Холле». В частности, они не освещают истинные масштабы трагедии и не упоминают число жертв теракта.

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