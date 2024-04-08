МИД: западным СМИ поручили молчать о масштабах и жертвах теракта в «Крокусе»

Редакции ведущих западных СМИ выполняют указания по закреплению в повестке собственной версии событий вокруг теракта в «Крокус Сити Холле», в частности, они не освещают истинные масштабы трагедии и не упоминают число жертв теракта, отмечает Министерство иностранных дел России.

«Особую циничность попыткам Запада отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и выгодоприобретателей придаёт категорическое указание не освещать в СМИ истинные масштабы трагедии: не упоминать количество жертв теракта, погибших детей, исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее», — говорится в комментарии министерства в Telegram.

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров с французским коллегой Себастьяном Лекорню заявил, что у Москвы имеются сведения об украинском следе в организации теракта в «Крокус Сити Холле».

Как отмечал президент Владимир Путин, уже известно, чьими руками был совершён теракт, сейчас же интересуют его заказчики. По имеющимся данным, на украинской стороне для террористов готовили «окно» для отхода.