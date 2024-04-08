RT в Telegram
Подпишись

МИД: западным СМИ поручили молчать о масштабах и жертвах теракта в «Крокусе»

Короткая ссылка
Редакции ведущих западных СМИ выполняют указания по закреплению в повестке собственной версии событий вокруг теракта в «Крокус Сити Холле», в частности, они не освещают истинные масштабы трагедии и не упоминают число жертв теракта, отмечает Министерство иностранных дел России.
МИД: западным СМИ поручили молчать о масштабах и жертвах теракта в «Крокусе»
  • РИА Новости

«Особую циничность попыткам Запада отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и выгодоприобретателей придаёт категорическое указание не освещать в СМИ истинные масштабы трагедии: не упоминать количество жертв теракта, погибших детей, исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее», — говорится в комментарии министерства в Telegram.

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров с французским коллегой Себастьяном Лекорню заявил, что у Москвы имеются сведения об украинском следе в организации теракта в «Крокус Сити Холле».

Как отмечал президент Владимир Путин, уже известно, чьими руками был совершён теракт, сейчас же интересуют его заказчики. По имеющимся данным, на украинской стороне для террористов готовили «окно» для отхода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить