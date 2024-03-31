RT в Telegram
Подпишись

Бортников: спецслужбам известны организаторы террористических акций в России

Короткая ссылка
Российским правоохранительным органам и спецслужбам известны организаторы террористических акций на территории страны. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
Бортников: спецслужбам известны организаторы террористических акций в России
  • РИА Новости

В интервью журналисту Павлу Зарубину он отметил, что есть те, кто уже организовал боевые подразделения, и те, кто лишь намеревался это сделать. И всеми ими, по его словам, уже активно занимаются правоохранительные органы и спецслужбы.

«Будем делать всё необходимое для того, чтобы найти и этих негодяев наказать», — заключил Бортников.

Ранее директор ФСБ выступил с заявлением, согласно которому на территории России сохраняется террористическая угроза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить