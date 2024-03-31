Бортников: спецслужбам известны организаторы террористических акций в России
- РИА Новости
В интервью журналисту Павлу Зарубину он отметил, что есть те, кто уже организовал боевые подразделения, и те, кто лишь намеревался это сделать. И всеми ими, по его словам, уже активно занимаются правоохранительные органы и спецслужбы.
«Будем делать всё необходимое для того, чтобы найти и этих негодяев наказать», — заключил Бортников.
Ранее директор ФСБ выступил с заявлением, согласно которому на территории России сохраняется террористическая угроза.