Бортников: спецслужбам известны организаторы террористических акций в России

Российским правоохранительным органам и спецслужбам известны организаторы террористических акций на территории страны. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

В интервью журналисту Павлу Зарубину он отметил, что есть те, кто уже организовал боевые подразделения, и те, кто лишь намеревался это сделать. И всеми ими, по его словам, уже активно занимаются правоохранительные органы и спецслужбы.

«Будем делать всё необходимое для того, чтобы найти и этих негодяев наказать», — заключил Бортников.

Ранее директор ФСБ выступил с заявлением, согласно которому на территории России сохраняется террористическая угроза.