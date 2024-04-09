Прибытие главы МЧС и призывы эвакуироваться: как развивается ситуация с паводком в Оренбургской и Курганской областях

Глава МЧС Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область. Министр совершил облёт пострадавших от паводка территорий и намерен скоординировать дальнейшие работы по ликвидации его последствий. По данным правительства региона, к утру 9 апреля в области подтоплено более 10 тыс. домов. Между тем вода прибывает в Курганскую область. Накануне в регион была направлена аэромобильная группировка МЧС. Местные власти предупредили жителей о стремительном росте уровня воды и призвали эвакуироваться.

Обстановка в Оренбургской области

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область, заявили в министерстве утром 9 апреля. Министр совершит облёт подтопленных территорий, чтобы оценить оперативную обстановку наиболее пострадавших от весеннего паводка районов, а также обсудит обстановку и её возможное развитие с главой региона, скоординирует дальнейшие действия сил и средств РСЧС по ликвидации последствий.

В правительстве Оренбургской области между тем заявили о сохранении напряжённой обстановки на фоне паводка.

По состоянию на 08:00 9 апреля на территории 27 муниципальных образований в 73 населённых пунктах и 29 СНТ подтоплены 10 327 жилых домов и 12 821 приусадебный участок.

Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуированы 6399 человек, в том числе 1768 детей. В пунктах временного размещения находятся 1585 человек, среди которых 269 детей.

Непосредственно в Орске подтоплено 6995 жилых домов с приусадебными участками. Эвакуированы 2493 человека, в том числе 797 детей. В городе развёрнуто 16 пунктов временного размещения, рассчитанных на 12 тыс. мест. В них находятся 1463 человека, среди них 240 детей.

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Отмечается, что на всех объектах организовано дежурство медицинских работников, психологов, сотрудников УМВД и Росгвардии. В готовности находятся ещё 32 пункта временного размещения общей вместимостью свыше 23 тыс. человек.

Мэр Орска Василий Козупица в своём Telegram-канале заявил, что решение о дальнейшей судьбе повреждённой дамбы будет принято после её обследования.

«Ею займутся специалисты. После тщательного обследования будет принято решение о её дальнейшей судьбе. Восстановление, строительство или укрепление — решат профессионалы», — написал мэр.

По его словам, жители хотят вернуться, чтобы «жить, где привыкли». «Они должны быть уверены, что новая защита будет крепкой и надёжной», — добавил он.

Ситуация в Курганской области

Накануне в Курганскую область для оказания помощи в ликвидации паводка вылетела аэромобильная группировка МЧС.

«Из Иванова в Курган вылетел самолёт Ил-76 МЧС России. На его борту 120 специалистов и единица техники аэромобильной группировки Ивановской пожарно-спасательной Академии ГПС МЧС России», — заявили в ведомстве.

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В МЧС также отметили, что в регионе уже работают дополнительные силы из подразделений Свердловской области и Урала. Кроме того, в перспективе на место прибудет аэромобильная группировка спасателей из Ханты-Мансийска.

Между тем глава Курганской области Вадим Шумков утром 9 апреля заявил, что уровень воды в Звериноголовском районе области вырос на 74 см за два часа. При этом уровень отметки воды с поста Введенское в 12 км от границы с Казахстаном уже достиг 10,75 м.

«Перепад со Звериноголовским округом, расположенным на границе, составляет более 3 м, сам пост затоплен. Вся эта вода идёт вверх по течению. Друзья, не ждите ещё предупреждений, эвакуируемся срочно», — написал Шумков в Telegram.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС, в зоне возможного подтопления в Курганской области находятся более 19 тыс. человек.

«При максимальных допустимых значениях будут подвержены 62 населённых пункта, 4311 домов и 5011 приусадебных участков, 600 дачных участков, 19 003 человека, 3749 детей», — заявили в ведомстве.