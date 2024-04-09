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Паводковые воды начали заливать подъезд к курганскому селу, дорога перекрыта

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Через дорогу на подъезде к селу Звериноголовскому Курганской области начался перелив паводковых вод.
Паводковые воды начали заливать подъезд к курганскому селу, дорога перекрыта
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию Звериноголовского округа.

«Через автодорогу на подъезде к селу Звериноголовскому со стороны села Прорывного начался перелив паводковых вод», — сказано в сообщении.

Уточняется, что движение на этом направлении от моста на въезде в окружной центр в сторону населённых пунктов Озёрное, Бугровое, Редуть, Прорывное, Лебедёвка, Искра, Труд и Знание, Северное перекрыто для транспорта и пешеходов.

Ранее в МЧС сообщили, что более 19 тыс. человек находятся в населённых пунктах, которые оказались в зоне возможного подтопления в Курганской области.

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