Паводковые воды начали заливать подъезд к курганскому селу, дорога перекрыта

Через дорогу на подъезде к селу Звериноголовскому Курганской области начался перелив паводковых вод.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию Звериноголовского округа.

«Через автодорогу на подъезде к селу Звериноголовскому со стороны села Прорывного начался перелив паводковых вод», — сказано в сообщении.

Уточняется, что движение на этом направлении от моста на въезде в окружной центр в сторону населённых пунктов Озёрное, Бугровое, Редуть, Прорывное, Лебедёвка, Искра, Труд и Знание, Северное перекрыто для транспорта и пешеходов.

Ранее в МЧС сообщили, что более 19 тыс. человек находятся в населённых пунктах, которые оказались в зоне возможного подтопления в Курганской области.