В зоне возможного подтопления в Курганской области находятся более 19 тысяч человек
Об этом сообщили в местном главке МЧС, передаёт ТАСС.
«При максимальных допустимых значениях будут подвержены 62 населённых пункта, 4311 домов и 5011 приусадебных участков, 600 дачных участков, 19003 человека, 3749 детей», — заявили в ведомстве.
Ранее стало известно, что вода в Звериноголовском районе Курганской области поднялась более чем на 1 м.
Также глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Оренбург, после которого посетит и другие регионы, где складывается сложная обстановка с паводками.