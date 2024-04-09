В зоне возможного подтопления в Курганской области находятся более 19 тысяч человек

Более 19 тыс. человек находятся в населённых пунктах, которые оказались в зоне возможного подтопления в Курганской области.

Об этом сообщили в местном главке МЧС, передаёт ТАСС.

«При максимальных допустимых значениях будут подвержены 62 населённых пункта, 4311 домов и 5011 приусадебных участков, 600 дачных участков, 19003 человека, 3749 детей», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что вода в Звериноголовском районе Курганской области поднялась более чем на 1 м.

Также глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Оренбург, после которого посетит и другие регионы, где складывается сложная обстановка с паводками.