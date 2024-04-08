Зона затопления: жители Оренбургской области готовятся к пику паводка в ближайшие дни

Сильнейший паводок в Оренбургской области продолжится ещё неделю, в течение этого времени вода будет затапливать разные районы области, заявили в региональном МЧС. За последние несколько дней в результате разлива рек и прорыва дамбы в регионе затопило больше 10 тыс. жилых зданий, больше 6 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Многие жители в спешке не успели забрать из затопленных домов домашних любимцев, которых теперь вызволяют волонтёры на лодках. RT поговорил с местными жителями о том, что происходит в зонах затопления.

В ближайшую неделю ситуация с паводками в Оренбургской области останется сложной, вода будет прибывать в разных районах региона, в том числе в Оренбурге и Орске. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по региону Александр Ситников.

Ранее губернатор области Денис Паслер предупредил оренбуржцев, что пик паводка придётся на 10 апреля.

По данным МЧС России, за последние несколько дней в результате паводков и прорыва дамбы на реке Урал в области затопило более 10 тыс. жилых зданий. Более 6,1 тыс. человек были вынуждены эвакуироваться, из них 1,2 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения.

«Многие соседи ждали и надеялись»

Самая критическая ситуация сейчас сложилась в Орске, где 5 апреля из-за паводков прорвало дамбу на реке Урал. В результате вода начала стремительно затапливать близлежащие районы города, которые специалистам пришлось обесточить. В зоне подтопления оказалось 6,5 тыс. жилых домов, 2 тысю человек спешно покинули свои дома.

Жительница микрорайона Старый город Анастасия рассказала RT, что вместе с родителями стала собирать вещи и готовиться к эвакуации уже через несколько часов после того, как 5 апреля вода разрушила защитные сооружения на Урале.

«Мы видели, что дамбу прорвало, но понадеялись, что всё-таки она высокая и вода не перельётся. За несколько дней до этого писали, что дамба выдержит паводки и всё будет хорошо. Но ночью стало понятно, что вода уже идёт к нашему району. Мы успели собрать самые необходимые вещи — не верилось, что придётся уезжать надолго, — завели кур на второй этаж дома и уехали в соседний посёлок, где у нас квартира», — рассказала Анастасия.

По её словам, в первые часы после прорыва дамбы не было никаких официальных сообщений о том, что жителям необходимо эвакуироваться.

«Мы уехали одними из первых, просто на всякий случай, чтобы не затопило нашу машину. Многие соседи ждали и надеялись, что не будет так сильно вода подниматься. Сейчас дома на нашей улице, как и во всём Старом городе, стоят в воде до второго этажа», — говорит собеседница.

В Орск прибыли около 150 спасателей специального отряда МЧС «Центроспас»

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Жители города, у которых есть надувные лодки, организовали дежурства и охраняют покинутые дома от мародёров.

Наталья с мужем и двумя маленькими детьми уехала из частного дома в посёлке Рабочий-2. Сначала семья переехала к родителям в другой микрорайон, однако затем вода дошла и туда.

«Нам пришлось теперь уже с родителями уехать ещё дальше, поселились у родственников. Мой муж сегодня после работы снова возьмёт свою лодку и поедет к нашему дому дежурить: у нас там уже стали появляться мародёры, которые пытаются зайти в дома», — рассказала Наталья RT. Они с мужем с нуля построили дом всего четыре года назад и недавно закончили ремонт.

«Уровень воды превысит опасное значение»

Житель Орска Максим двое суток ищет 82-летнюю бабушку, чей дом затопили паводки. Последний раз он разговаривал с Зоей Степановой 6 апреля. В ночь на 7-е число связь с ней пропала.

«Отец был на месте её дома — он затоплен полностью, по самый забор. Телефон недоступен, бабушки нет ни в пунктах временного содержания, ни в больницах. Мы всё обзвонили», — рассказал RT внук.

Семья женщины связалась с МЧС и ждёт водолазов, которые обследуют дом. Они надеются, что кто-то из спасателей успел вывезти бабушку и она скоро выйдет на связь с семьёй.

Орчанам из зоны затопления помогают и простые жители города, у которых есть надувные лодки. Они бесплатно ездят к затопленным домам, чтобы вывезти людей и животных.

Жители Оренбургской области готовятся к пику паводка в ближайшие дни

35-летний Антон и 48-летний Сергей спасли от гибели немецкую овчарку, которую во время эвакуации не успели взять с собой пожилые жители частного дома. Мужчины увидели в соцсетях сообщение с просьбой помочь и приехали в Орск на надувной лодке из соседнего Новотроицка. Мужчинам удалось вытащить собаку, которая сидела на балконе второго этажа — вода поднялась до его уровня.

В течение последнего дня мужчины успели спасти 19 кошек и четыре собаки.

Житель Орска Владимир живёт в районе города, до которого вода не дошла. После начала эвакуации он стал бесплатно возить жителей на своей машине, а затем на надувной лодке ездил в затопленные районы по просьбе эвакуированных.

Зона затопления: жители Оренбургской области готовятся к пику паводка в ближайшие дни

Сам мужчина полтора года назад вернулся в родной город со спецоперации, где был ранен. Владимир отправился в Донбасс добровольцем и служил медиком штурмовой группы: спасал раненых, которые первыми заходили в населённые пункты и брали позиции ВСУ.

«Можно сказать, что опыт, полученный в армии, мне сейчас пригодился: я понимаю, как людям помочь и что им понадобится в ближайшее время. Например, пригодятся окопные свечи, газовые плитки и газ для них: на этом всём можно приготовить еду. В ПВР сейчас проблемы с местами для сна — дети спят в школах прямо на спортивных матах. Нужны матрасы, кровати, раскладушки», — говорит Владимир. Он добавил, что сейчас в городе стоит холодная погода, а многие жители не успели взять достаточно тёплых вещей.

Между тем паводок подбирается и к областному центру. 8 апреля глава пресс-службы ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников сообщил, что пока вода «значительно не зашла на территорию домов и домовладений» в Оренбурге, но в ближайшее время стоит ждать подъёма воды.

Мэр города Сергей Салмин призвал жителей районов, которые находятся в зоне подтопления, не ждать критической ситуации и эвакуироваться заранее. По его словам, в ближайшие два дня уровень воды в городе будет только повышаться.

«Не бойтесь покидать дома — полиция и спасатели патрулируют подтопленные районы, чтобы не допустить мародёрства. Вода может прийти ночью, вы подвергаете свою жизнь, жизни близких опасности! Ситуация в ближайшие два дня будет только ухудшаться. Уровень воды, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение. Не ждите этого! Уезжайте прямо сейчас», — заявил глава Оренбурга в официальных соцсетях.

По состоянию на 8 апреля в зоне подтопления в городе оказалось почти 2 тыс. домов. За последние сутки их количество выросло на 170.