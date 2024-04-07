«Впереди пик паводка у Кургана и Тюмени»: в Оренбургской области объявлен режим ЧС федерального характера

Прогнозируемый пик паводка в Оренбургской области придётся на 10 апреля, заявил губернатор региона Денис Паслер. При этом, согласно данным МЧС России, сейчас в 87 населённых пунктах и 13 садовых товариществах Оренбуржья остаются затопленными более 6 тыс. жилых домов и 9 тыс. приусадебных участков. По словам Паслера, бороться с последствиями разгула стихии в ближайшие дни также придётся руководителям Курганской и Тюменской областей. В разговоре Владимира Путина с главами этих субъектов была отмечена «неизбежность затоплений» в связи с аномальным повышением уровня воды, заявили в Кремле.

В России стремительно развивается ситуация с ожидаемым резким повышением уровня воды.

Так, 6 апреля глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл в Оренбургской области, где принял участие в заседании областной правительственной комиссии.

Он отметил, что в Орске наблюдается критическая ситуация после того, как произошло разрушение защитных сооружений на реке Урал. По его данным, подтопленными оказались 4 518 жилых домов и 4 587 приусадебных участков.

При этом для чрезвычайной ситуации в Оренбургской области установлен федеральный уровень реагирования. Всего на территории области в 87 населённых пунктах и 13 садовых товариществах остаются затопленными более 6 тыс. жилых домов, 9 тыс. приусадебных участков и 40 низководных мостов. Эвакуировано свыше 4 тыс. человек, в том числе 885 детей.

«Паводковая обстановка может стремительно меняться. Все силы и средства необходимо держать в состоянии постоянной готовности. В случае необходимости своевременно принимать решения, в том числе по эвакуации населения», — подчеркнул Куренков.

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Он также поручил местным властям проинформировать пострадавшее население о мерах соцподдержки: возможности получения соцвыплат, предоставлении кредитных и ипотечных каникул.

В свою очередь, губернатор Оренбургской области Денис Паслер обратился к местным жителям, которые находятся в зоне возможного подтопления.

«Прошу оперативно эвакуироваться, не оставаться в местах под угрозой затопления. Сотрудники правоохранительных органов обеспечивают порядок на подтопленных территориях. Переждать стихию жизненно важно в пунктах временного размещения, которые организованы в достаточном количестве. Вся необходимая помощь будет оказана. Оперативно будут произведены все выплаты, положенные по закону, предоставлены каникулы по ипотечным и кредитным обязательствам пострадавшим в результате паводка», — заявил он.

Он также привёл предварительные данные федерального Минстроя, согласно которым региону от паводка нанесён ущерб инфраструктуре на сумму 21 млрд рублей. 65 млн рублей — предварительный ущерб, нанесенный агропромышленному комплексу.

«Ситуация остаётся сложной в нашем регионе и других субъектах России. Впереди пик паводка у Кургана и Тюмени. Прогнозируемый пик в Оренбуржье — 10 апреля», — добавил Паслер.

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После заседания Куренков и Паслер доложили о ситуации с затоплением в Оренбургской области вокруг Орска президенту России Владимиру Путину. Как указали в пресс-службе Кремля, руководитель МЧС главным образом информировал главу государства о количестве эвакуированных людей и о тех, кто переведён в пункты временного размещения.

При этом российский лидер указал на необходимость «своевременного анализа, прогнозирования и принятия соответствующих мер в отношении ситуации, которая разворачивается с возможными подтоплениями в Курганской и в Тюменской областях».

После этого Владимир Путин провёл телефонные разговоры обсудил с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым и губернатором Тюменской области Александром Моором. Беседы велись в контексте ожидаемого резкого повышения уровня воды.

«В связи с вынужденным увеличением сброса воды на гидротехнических сооружениях, вызванного аномальным за последние 100 лет повышением уровня воды, была отмечена неизбежность затоплений. Отмечена необходимость заблаговременного принятия мер по оказанию помощи людям и их возможной эвакуации. Президент продолжает получать информацию с мест природных аномалий», — указали в Кремле.

Глава государства также поручил министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву обеспечить принятие необходимых мер охраны правопорядка, а также имущества граждан в районах, которые уже вошли в зону подтопления и в которых начало подтоплений ожидается в течение предстоящих нескольких суток.