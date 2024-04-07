С 8 апреля начнутся материальные выплаты пострадавшим от паводка в Оренбуржье

С 8 апреля начнутся выплаты материальной помощи пострадавшим от паводка в Оренбургской области, заявили власти региона.

«От пострадавших от паводка уже принято 6401 заявление через портал госуслуг... По 135 заявлениям на матпомощь решения уже приняты. Выплаты начнутся с понедельника», — приводит ТАСС заявление пресс-службы правительства региона.

Ранее российский лидер Владимир Путин обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводком в Оренбургской области.

Куренков сообщил, что паводок в Оренбургской области отнесён к чрезвычайной ситуации федерального характера.