С 8 апреля начнутся материальные выплаты пострадавшим от паводка в Оренбуржье
- РИА Новости
«От пострадавших от паводка уже принято 6401 заявление через портал госуслуг... По 135 заявлениям на матпомощь решения уже приняты. Выплаты начнутся с понедельника», — приводит ТАСС заявление пресс-службы правительства региона.
Ранее российский лидер Владимир Путин обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводком в Оренбургской области.
Куренков сообщил, что паводок в Оренбургской области отнесён к чрезвычайной ситуации федерального характера.