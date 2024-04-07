Путин обсудил с главой МЧС Куренковым ситуацию с паводком в Оренбургской области

Российский лидер Владимир Путин обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводком в Оренбургской области.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как передаёт РИА Новости, по его словам, глава Оренбургской области Денис Паслер и Куренков доложили главе государства о развитии ситуации с затоплением в Оренбургской области.

Песков уточнил, что Путин в ходе разговора с Куренковым заявил о необходимости своевременного анализа, прогнозирования и принятия соответствующих мер в отношении ситуации с возможными подтоплениями в Курганской и Тюменской областях.

Ранее Куренков сообщил, что паводок в Оренбургской области отнесён к чрезвычайной ситуации федерального характера.