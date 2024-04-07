Путин поручил Колокольцеву следить за соблюдением правопорядка в зонах паводков

Президент России Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву проследить за соблюдением правопорядка в зонах паводков, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин поручил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обеспечить принятие необходимых мер охраны правопорядка, а также имущества граждан в районах, которые уже вошли в зону подтопления и в которых начало подтоплений ожидается в течение предстоящих нескольких суток», — цитирует его ТАСС.

Песков уточнил, что речь идёт о Курганской и Тюменской областях.

С 8 апреля начнутся выплаты материальной помощи пострадавшим от паводка в Оренбургской области.

Ранее российский лидер Владимир Путин обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводком в Оренбургской области.

Куренков сообщил, что паводок в Оренбургской области отнесён к чрезвычайной ситуации федерального характера.