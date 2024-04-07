Паводковая вода подошла к насыпи железнодорожных путей в Орске

В Оренбургской области паводковая вода подошла к насыпи железнодорожных путей перегона Никель — Новый город в Орске.

Об этом заявили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«В Орске паводковая вода подошла к насыпи железнодорожных путей перегона Никель — Новый город», — сказано в сообщении.

Уточняется, что угроза нарушения движения железнодорожного транспорта на этом участке сейчас отсутствует.

Ранее президент России Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву проследить за соблюдением правопорядка в зонах паводков.