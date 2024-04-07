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Паводковая вода подошла к насыпи железнодорожных путей в Орске

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В Оренбургской области паводковая вода подошла к насыпи железнодорожных путей перегона Никель — Новый город в Орске.
Паводковая вода подошла к насыпи железнодорожных путей в Орске
  • Gettyimages.ru

Об этом заявили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«В Орске паводковая вода подошла к насыпи железнодорожных путей перегона Никель — Новый город», — сказано в сообщении.

Уточняется, что угроза нарушения движения железнодорожного транспорта на этом участке сейчас отсутствует.

Ранее президент России Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву проследить за соблюдением правопорядка в зонах паводков.

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