Паводковая вода подошла к насыпи железнодорожных путей в Орске
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Об этом заявили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«В Орске паводковая вода подошла к насыпи железнодорожных путей перегона Никель — Новый город», — сказано в сообщении.
Уточняется, что угроза нарушения движения железнодорожного транспорта на этом участке сейчас отсутствует.
Ранее президент России Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву проследить за соблюдением правопорядка в зонах паводков.