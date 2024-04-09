Куренков прибыл в Оренбургскую область
Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что глава МЧС совершит облёт подтопленных территорий, обсудит обстановку и её возможное развитие с главой региона.
Также планируется координация дальнейших действий сил и средств РСЧС по ликвидации последствий.
Ранее Куренков вылетел в регионы с наиболее сложной паводковой обстановкой.
Также сообщалось, что в зоне возможного подтопления в Курганской области находятся более 19 тыс. человек.