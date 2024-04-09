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Куренков прибыл в Оренбургскую область

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Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область для работы на месте подтопления.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что глава МЧС совершит облёт подтопленных территорий, обсудит обстановку и её возможное развитие с главой региона.

Также планируется координация дальнейших действий сил и средств РСЧС по ликвидации последствий. 

Ранее Куренков вылетел в регионы с наиболее сложной паводковой обстановкой.

Также сообщалось, что в зоне возможного подтопления в Курганской области находятся более 19 тыс. человек.

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