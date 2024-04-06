«Главное — оперативно эвакуировать жителей»: власти Оренбургской области заявили о напряжённой обстановке из-за паводка

Паводок в Оренбургской области находится у пиковых значений, заявил губернатор региона Денис Паслер. По его словам, наблюдаются осложнения на целом ряде территорий, особенно в Орске. По данным властей, передвигаться самостоятельно в зонах подтопления невозможно. Как сообщили в МЧС России, из затопленного микрорайона Старый город в Орске уже эвакуированы 711 человек, в том числе 210 детей. Режим ЧС в Оренбуржье был введён 5 апреля для ликвидации последствий паводка и минимизации ущерба.

В Оренбургской области наблюдается напряжённая обстановка из-за паводка, сообщил губернатор региона Денис Паслер.

«Паводок находится у пиковых значений. Ситуация сложная в целом ряде территорий, особенно в Орске в связи с прорывом дамбы. Но люди в безопасности, все, кто эвакуировался, в тепле, обеспечены питанием. С техническими вопросами продолжают разбираться специалисты», — сказал он.

По данным региональных властей, уровень воды повысился значительно, передвигаться самостоятельно в зонах подтопления невозможно: «Специалисты говорят, что пик паводка ещё не пройден».

В пресс-службе правительства Оренбургской области в разговоре с RT также опровергли сообщения СМИ о том, что дамба в Орске якобы полностью разрушена. Её длина составляет 4 км, а прорыв произошёл на площади примерно 10 м. Указывается, что на месте постоянно ведутся восстановительные работы.

«Главное — оперативно провести эвакуацию жителей из зоны возможного подтопления. В Орске подготовлены пункты временного размещения на 6500 мест. Сейчас бригады работают на восстановлении дамбы, которая обеспечивает безопасность города при прохождении паводка, поэтому объект необходимо восстановить в кратчайшие сроки. Все ресурсы для этого есть», — подчеркнул губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

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Как указали в региональной прокуратуре, прорыв дамбы в Советском районе города Орска произошёл в связи «с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии».

Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев направил в следственные органы постановление для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по статьям: «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ» и «Халатность». В региональном управлении СК сообщили о возбуждении уголовного дела.

«В настоящее время следователями регионального следственного управления производятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе предварительного следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за строительство, обслуживание и эксплуатацию указанного объекта (дамбы)», — указали в ведомстве.

Согласно данным МЧС России, из затопленного микрорайона Старый город в Орске уже эвакуированы более 700 человек. Всего в этом районе подтоплено свыше 2,4 тыс. жилых домов и свыше 3 тыс. придомовых территорий. Отмечается, спасатели используют лодки, вездеходы и машины высокой проходимости для эвакуации людей.

«МЧС России совместно с другими экстренными службами эвакуированы 711 человек, в том числе 210 детей. В пунктах временного размещения уже находятся 242 человека, в том числе 73 ребёнка. На месте работают психологи МЧС России», — говорится в сообщении.

Наряду с этим администрация Орска объявила набор добровольцев для ликвидации последствий затопления и эвакуации населения.

Между тем источник RT в спасательных службах сообщил, что тела двух человек нашли в Старом городе Орска. По словам представителя пресс-службы правительства Оренбургской области говорить о том, что их смерть связана с затоплением, нельзя. В доме и на участке воды не было, дата их смертей не известна. Собеседник RT подчеркнул, что выводы можно будет сделать только после экспертизы.

В администрации Оренбурга сообщили, что уровень воды на реке Урал возле города приближается к опасной отметке. По данным на 08:00 по местному времени, уровень воды составил 828 см, тогда как опасной считается отметка в 930 см.

В то же время управление Роспотребнадзора по Оренбургской области на фоне паводковой ситуации исследовала 2276 проб питьевой воды на санитарно-химические, микробиологические показатели.

«Ресурсоснабжающими организациями, муниципалитетами, качество питьевой воды в разводящей сети соответствует требованиям гигиенических нормативов. Возможно появление запаха воды из-за предусмотренного законодательством усиления обеззараживающего режима в период половодья. В качестве профилактической меры управлением рекомендовано употребление для питья кипяченной, бутилированной воды или использования фильтров высокой очистки», — говорится в сообщении.

5 апреля Денис Паслер ввёл в регионе режим ЧС для осуществления оперативных мероприятий по ликвидаций последствий паводка и минимизации ущерба для жителей и объектов инфраструктуры.

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«Если не помогать друг другу, мы вымрем все»

Житель Орска Владислав рассказал RT, как всю ночь вывозил жителей затопленных районов на своей машине. По его словам, люди стали писать ему после того, как он предложил помощь в соцсетях. Кому-то не хватило места в автобусе, у кого-то нет машины.

За ночь мужчина сделал семь-восемь рейсов. Он поспал пару часов, а утром пошёл на работу. После работы снова собирается сесть за руль. По его словам, люди пытались отблагодарить его деньгами, но он им отказывал.

«Беда общая, город-то для всех один. Если не помогать друг другу, мы вымрем все», — указал Владислав.

Жительница оренбургского села Ивановка Татьяна отметила, что увеличение уровня воды началось в ночь на 4 апреля. По её словам, некоторые люди собрали ценные вещи, документы и уехали, когда вода ещё не подступила, оставшиеся организовали дежурство от мародёров.

«По нашей стороне нечётной все молодые семьи, только недавно въехали, ремонт сделали. Бытовая техника, гарнитур, двери — всё новое. Теперь всё это коту под хвост», — отметила Татьяна.