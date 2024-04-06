Более 700 человек эвакуировали из подтопленного района Орска

В правительстве Оренбургской области заявили, что свыше 700 человек эвакуировали из подтопленного района Орска.

«Эвакуированы 711 человек, в том числе 210 несовершеннолетних. В пунктах временного размещения находятся 257 человек, среди них 76 детей, люди прибывают», — говорится в заявлении.

Отмечается, что автобусы курсируют от точки высадки из плавательных средств и машин до ПВР. В настоящее время известно о подтоплении более 2400 жилых домов, 3065 придомовых территорий.

Ранее администрация Орска призвала срочно эвакуироваться в пункты временного размещения жителей посёлков Лесоторговый, Никель, Строителей и с улицы Борисоглебского.