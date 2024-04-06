В Орске призвали срочно эвакуироваться жителей ещё нескольких посёлков города

Администрация Орска призвала срочно эвакуироваться в пункты временного размещения жителей посёлков Лесоторговый, Никель, Строителей и с улицы Борисоглебского.

Об этом говорится в Telegram-канале администрации.

«Жителям города Орска, проживающим в посёлках Лесоторговый, Никель, Строителей, на улице Борисоглебского необходимо срочно эвакуироваться в пункты временного размещения», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что автобусы для эвакуации находятся на проспекте Никельщиков, 67, возле ДК металлургов, по переулку Неженскому, в районе улиц Строителей и Докучаева.

Ранее житель Орска Владислав рассказал RT, как всю ночь вывозил жителей затопленных районов на своей машине.