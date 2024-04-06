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Житель Орска всю ночь вывозил жителей затопленных районов на своей машине

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Житель Орска Владислав рассказал RT, как всю ночь вывозил жителей затопленных районов на своей машине.

По его словам, люди стали писать ему после того, как он предложил помощь в соцсетях. Кому-то не хватило места в автобусе, у кого-то нет машины.

За ночь мужчина сделал семь-восемь рейсов. Он поспал пару часов, а утром пошёл на работу. После работы снова собирается сесть за руль.

Он отметил, что люди пытались отблагодарить его деньгами, но он их не берёт.

«Беда общая, город-то для всех один. Если не помогать друг другу, мы вымрем все», — указал Владислав.

Ранее Козупица заявил, что в некоторых местах Оренбургской области вода поднялась почти на 4 м.

По его словам, ситуация с подтоплением Орска стремительно развивается в худшую сторону.

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