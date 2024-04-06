Житель Орска всю ночь вывозил жителей затопленных районов на своей машине

Житель Орска Владислав рассказал RT, как всю ночь вывозил жителей затопленных районов на своей машине.

По его словам, люди стали писать ему после того, как он предложил помощь в соцсетях. Кому-то не хватило места в автобусе, у кого-то нет машины.

За ночь мужчина сделал семь-восемь рейсов. Он поспал пару часов, а утром пошёл на работу. После работы снова собирается сесть за руль.

Он отметил, что люди пытались отблагодарить его деньгами, но он их не берёт.

«Беда общая, город-то для всех один. Если не помогать друг другу, мы вымрем все», — указал Владислав.

Ранее Козупица заявил, что в некоторых местах Оренбургской области вода поднялась почти на 4 м.

По его словам, ситуация с подтоплением Орска стремительно развивается в худшую сторону.