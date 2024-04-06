Тела трёх человек нашли в Старом городе Орска

Три тела обнаружили при патрулировании территории потенциального затопления в Старом городе Орска Оренбургской области.

Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Найдены тела троих человек: двое на улице и один в доме. Последний отказался эвакуироваться вечером в пятницу», — сказал собеседник.

Вместе с этим в пресс-службе правительства региона пока подтверждают ТАСС информацию лишь о двух телах.

«По предварительным данным, их смерти не связаны с утоплением. В двух случаях воды ни в доме, ни на прилегающей территории не было», — сказали в пресс-службе.

Ранее администрация Орска призвала срочно эвакуироваться в пункты временного размещения жителей посёлков Лесоторговый, Никель, Строителей и с улицы Борисоглебского.