Тела трёх человек нашли в Старом городе Орска
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Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
«Найдены тела троих человек: двое на улице и один в доме. Последний отказался эвакуироваться вечером в пятницу», — сказал собеседник.
Вместе с этим в пресс-службе правительства региона пока подтверждают ТАСС информацию лишь о двух телах.
«По предварительным данным, их смерти не связаны с утоплением. В двух случаях воды ни в доме, ни на прилегающей территории не было», — сказали в пресс-службе.
Ранее администрация Орска призвала срочно эвакуироваться в пункты временного размещения жителей посёлков Лесоторговый, Никель, Строителей и с улицы Борисоглебского.