«Обошлось без жертв и пострадавших»: над Белгородской областью сбито 15 снарядов РСЗО Vampire

В ночь на 29 марта дежурные средства ПВО уничтожили в воздухе над Белгородской областью 15 реактивных снарядов системы RM-70 Vampire, сообщили в Минобороны РФ. Губернатор региона Вячеслав Гладков добавил, что ночь выдалась неспокойной, но в ходе атаки со стороны ВСУ обошлось без жертв и пострадавших. При этом зафиксированы повреждения «Белгород Арены», гимназии, также осколками были выбиты стёкла более чем в 30 квартирах, нанесён ущерб легковым автомобилям.

Минувшей ночью киевский режим предпринял очередную попытку атаки на Белгородскую область, сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО 15 реактивных снарядов уничтожено над Белгородской областью», — говорится в сообщении.

Мэр Белгорода Валентин Демидов, в свою очередь, подчеркнул, что в результате обстрела со стороны ВСУ никто из местных жителей не пострадал. При этом были зафиксированы повреждения остекления в 17 многоэтажных домах, в образовательном учреждении и спорткомплексе. Также осколки повредили 12 автомобилей во дворах.

«В результате обстрела ВСУ этой ночью снова оказался под огнём спальный район Белгорода. Никто из жителей не пострадал — это главное!.. На месте работают все оперативные службы. Специалисты Белгорблагоустройства закрывают тепловой контур в домах. Управы фиксируют ущерб и составляют стартовые акты», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков добавил, что в посёлке Дубовое Белгородского района после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в одном частном домовладении посечена кровля, тогда как в селе Репное осколками посечён один автомобиль.

«Ночь выдалась неспокойной. Но, слава богу, обошлось без жертв и пострадавших. Пострадали «Белгород Арена», 22-я гимназия. Остекление — более 30 квартир остались без окон. Пострадал легковой транспорт. С утра подведём ущерб и начнём, как всегда, восстановление», — констатировал глава региона.

Накануне в Белгородской области беспилотник самолётного типа атаковал инфраструктурный объект в Яковлевском городском округе, а в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа при атаке БПЛА пострадал мирный житель, у которого диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения лица и верхних конечностей.

27 марта в регионе в результате воздушных атак и обстрелов со стороны ВСУ пострадали два человека. При этом только в Белгороде повреждения были нанесены более чем 180 квартирам, 12 социально значимым объектам и 65 автомобилям.

В ночь на 26 марта средства ПВО уничтожили над регионом 13 реактивных снарядов системы RM-70 Vampire. Утром в тот же день в Белгородской области в воздухе были уничтожены два снаряда РСЗО «Град».

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На систематические обстрелы региона, в частности, обращала внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Украинские неонацисты не прекращают обстрелов российских городов. 20—24 марта в результате ударов по населённым пунктам Белгородской области погибли пять человек, 33 человека, в том числе один ребёнок, получили ранения», — сказала она в ходе брифинга 27 марта.

По её словам, представители киевского режима всех мастей гордятся обстрелами городов и сёл Белгородской области, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, актах ядерного терроризма в отношении Запорожской и Курской АЭС. Они также запрашивают у западных кураторов ещё больше денег для осуществления подобных действий.

Наряду с этим глава ФСБ Александр Бортников высказался о целях, которые преследуют ВСУ, нанося удары по Белгородской области. Он отметил, что украинское контрнаступление провалилось и ВС РФ «отодвигают» формирования террористов дальше, чтобы они не обстреливали Донбасс.

«Что происходит сейчас с Белгородской губернией? Туда основной, так сказать, удар нацелен, чтобы поднять недовольство населения тем, что происходит на границе, в приграничье», — пояснил Бортников.

По его словам, ВСУ сейчас стремятся «доказать свою состоятельность», проводя диверсии и террористические акты в тылу: «Не получается на линии боевого соприкосновения — значит, нужно на территории нашей страны».