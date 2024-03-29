Гладков: ПВО сбила 15 воздушных целей на подлёте к Белгороду

Система ПВО сбила 15 воздушных целей на подлёте к Белгороду, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 15 воздушных целей на подлёте к городу», — сообщил Гладков.

Он добавил, что пострадавших нет.

Глава региона рассказал, что в Белгороде из-за воздушной атаки со стороны украинских войск выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов. Кроме того, было повреждено остекление в «Белгород Арене» и гимназии №22.

Также после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВС Украины в посёлке Дубовое в одном частном домовладении была посечена кровля.

Ранее Гладков заявил, что сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменён.