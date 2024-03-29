Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменён.
Об этом он сообщил в Telegram.
«В Белгороде и Белгородском районе отменён сигнал ракетной опасности», — написал Гладков.
Ранее он сообщил, что ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе.
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