Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе.
Об этом он сообщил в Telegram.
«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал Гладков.
Ранее он заявил, что украинский беспилотник атаковал инфраструктурный объект в Яковлевском городском округе.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен