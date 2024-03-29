Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе.

Об этом он сообщил в Telegram.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал Гладков.

Ранее он заявил, что украинский беспилотник атаковал инфраструктурный объект в Яковлевском городском округе.