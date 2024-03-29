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Средства ПВО уничтожили 15 реактивных снарядов над Белгородской областью

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В Минобороны России сообщили, что ночью 29 марта была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории Белгородской области с применением РСЗО RM-70 Vampire.

«Дежурными средствами ПВО 15 реактивных снарядов уничтожено над Белгородской областью», — сказано в заявлении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сбила 15 воздушных целей на подлёте к Белгороду.

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