Средства ПВО уничтожили 15 реактивных снарядов над Белгородской областью

В Минобороны России сообщили, что ночью 29 марта была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории Белгородской области с применением РСЗО RM-70 Vampire.

«Дежурными средствами ПВО 15 реактивных снарядов уничтожено над Белгородской областью», — сказано в заявлении. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сбила 15 воздушных целей на подлёте к Белгороду.