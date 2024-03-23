«Являются иностранными гражданами»: в МВД опровергли наличие российских паспортов у исполнителей теракта в «Крокусе»

Четверо террористов, участвовавших в расстреле людей и поджоге «Крокус Сити Холла», — иностранные граждане, у них нет российских паспортов, заявили в МВД России. Сотрудники правоохранительных органов выясняют продолжительность пребывания каждого из задержанных на территории РФ. По данным ФСБ, всего после теракта были задержаны 11 человек. Россия установит и покарает каждого, кто причастен к этому злодеянию, отметил Владимир Путин.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк опровергла появившиеся в Telegram-каналах и соцсетях утверждения о том, что подозреваемые в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» являются гражданами России.

«Данные сведения не соответствуют действительности. Все они являются иностранными гражданами», — говорится в заявлении.

По её словам, миграционные подразделения МВД России во взаимодействии с коллегами из ФСБ России тщательно проверяют основания и выясняют продолжительность пребывания каждого из задержанных на территории РФ, устанавливают адреса фактического проживания, а также иные значимые обстоятельства.

«Призываем журналистов и блогеров воздержаться от публикации непроверенных сведений и преждевременных оценок, доверять только официальным сообщениям правоохранительных ведомств», — добавила Волк.

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Как сообщили в СК России, участвовавшие в расстреле людей и поджоге «Крокус Сити Холла» четверо террористов были задержаны в Брянской области, недалеко от границы с Украиной. Как заявил директор ФСБ Александр Бортников, всего были задержаны 11 человек.

По словам Владимира Путина, правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов. Речь идёт о тех, кто обеспечивал преступников транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами.

Президент РФ отметил, что все исполнители, организаторы и заказчики этого «кровавого теракта» понесут справедливое и неизбежное наказание.

«Кем бы они ни были, кто бы их ни направлял. Повторю: мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу», — добавил он.

Видео допроса одного из задержанных в своём Telegram-канале опубликовала главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

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Как отметили в СК, террористы при нападении использовали автоматическое оружие и применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин также поручил представить к ведомственной награде мужчину, который самоотверженно обезвредил одного из террористов.

«В ходе атаки террористов один из присутствовавших в зале проявил беспримерное мужество. Мужчина, пытаясь защитить свою супругу от стрелявших в людей террористов, набросился на одного из них и обезвредил его. Своими активными и решительными действиями он спас жизни окружавших его в тот момент людей», — говорится в сообщении.

Наряду с этим генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что всем прокурорам поручено оказывать всемерную помощь и обеспечивать права и законные интересы пострадавших в террористическом акте, а также их родных и близких. Он также отметил, что многие иностранные коллеги выразили свои соболезнования и заявили о готовности «совместно противостоять международному терроризму в целях реализации принципа неотвратимости наказания».

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Жертвами теракта в «Крокус Сити Холле», по последним данным, стали 133 человека. По данным СК, число погибших может увеличиться, поскольку поисковые работы на месте трагедии продолжаются. Как следует из данных Минздрава Московской области, зарегистрированы 127 пострадавших, 105 из них остаются в больнице, ещё двое были выписаны.

Владимир Путин в своём обращении к россиянам выразил уверенность, что врачи сделают всё возможное и даже невозможное для сохранения жизни и здоровья всех раненных.

«Особые слова благодарности экипажам скорой помощи и санитарной авиации, бойцам спецподразделений, пожарным, спасателям, которые делали всё, чтобы сохранить жизни людей, вывести их из-под огня, из эпицентра возгорания и задымления, избежать ещё больших потерь», — сказал президент России.

Глава государства также также отметил простых граждан, которые в первые минуты после трагедии оказывали первую помощь, доставляли пострадавших в больницы.

«Необходимую помощь окажем всем семьям, в чью жизнь пришла страшная беда, раненым и пострадавшим. Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днём общенационального траура», — добавил Путин.