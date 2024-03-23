RT в Telegram
Подпишись

Террористы, уезжая из «Крокуса», сбили на машине восьмилетнего мальчика

Короткая ссылка
Террористы, уезжая из «Крокус Сити Холла», сбили на машине восьмилетнего мальчика.
Террористы, уезжая из «Крокуса», сбили на машине восьмилетнего мальчика
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

Отец пострадавшего ребёнка Игорь рассказал RТ, что они пошли на концерт всей семьёй — он, жена, дочь (11 лет) и сын Илья.

По его словам, когда началась стрельба, они сумели быстро выбраться из зала.

«Сначала хотели спрятаться в туалете, но в последнюю секунду передумали. Теперь понимаем, что это было правильным решением. Я осторожно вывел семью из здания, мы побежали на улицу», — рассказал мужчина.

Он добавил, что, как только в голове появилась мысль, что семья в безопасности, они увидели несущуюся на них на всей скорости машину Renault, которая специально сбивает сына.

Дочь и мужчину автомобиль задел по касательной, у них небольшие ушибы. Его сын получил черепно-мозговую травму, перелом ключицы и перелом бедра.

«Врачи пока прогнозов не делают. Мы просто просим всех молиться о нём», — сказал Игорь.

Ранее зритель «Крокус Сити Холла» рассказал, как обезвредил террориста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить