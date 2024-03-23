Террористы, уезжая из «Крокуса», сбили на машине восьмилетнего мальчика
- globallookpress.com
- © Dmitry Golubovich
Отец пострадавшего ребёнка Игорь рассказал RТ, что они пошли на концерт всей семьёй — он, жена, дочь (11 лет) и сын Илья.
По его словам, когда началась стрельба, они сумели быстро выбраться из зала.
«Сначала хотели спрятаться в туалете, но в последнюю секунду передумали. Теперь понимаем, что это было правильным решением. Я осторожно вывел семью из здания, мы побежали на улицу», — рассказал мужчина.
Он добавил, что, как только в голове появилась мысль, что семья в безопасности, они увидели несущуюся на них на всей скорости машину Renault, которая специально сбивает сына.
Дочь и мужчину автомобиль задел по касательной, у них небольшие ушибы. Его сын получил черепно-мозговую травму, перелом ключицы и перелом бедра.
«Врачи пока прогнозов не делают. Мы просто просим всех молиться о нём», — сказал Игорь.
Ранее зритель «Крокус Сити Холла» рассказал, как обезвредил террориста.