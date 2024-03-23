Террористы, уезжая из «Крокуса», сбили на машине восьмилетнего мальчика

Террористы, уезжая из «Крокус Сити Холла», сбили на машине восьмилетнего мальчика.

Отец пострадавшего ребёнка Игорь рассказал RТ, что они пошли на концерт всей семьёй — он, жена, дочь (11 лет) и сын Илья.

По его словам, когда началась стрельба, они сумели быстро выбраться из зала.

«Сначала хотели спрятаться в туалете, но в последнюю секунду передумали. Теперь понимаем, что это было правильным решением. Я осторожно вывел семью из здания, мы побежали на улицу», — рассказал мужчина.

Он добавил, что, как только в голове появилась мысль, что семья в безопасности, они увидели несущуюся на них на всей скорости машину Renault, которая специально сбивает сына.

Дочь и мужчину автомобиль задел по касательной, у них небольшие ушибы. Его сын получил черепно-мозговую травму, перелом ключицы и перелом бедра.

«Врачи пока прогнозов не делают. Мы просто просим всех молиться о нём», — сказал Игорь.

Ранее зритель «Крокус Сити Холла» рассказал, как обезвредил террориста.