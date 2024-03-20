В экономике, в обороноспособности и во внутренней политике: Путин призвал к строительству новой России

Россия должна стать ещё более крепкой, привлекательной и эффективной. Такое мнение высказал Владимир Путин, выступая на встрече с доверенными лицами. Глава государства призвал представителей своей команды идти «по пути созидания и строительства новой России» по всем направлениям. Результат прошедших выборов — пролог «к тем победам, которые так нужны России и которые обязательно будут», заключил президент.

В среду, 20 марта, в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца состоялась встреча Владимира Путина с доверенными лицами, поддержавшими его на выборах президента России. По данным ЦИК РФ, действующий глава государства набрал 87,28% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней.

Добавим, что зарегистрированы в качестве доверенного лица Владимира Путина были 544 человека. Среди них политические и общественные деятели, представители культуры, искусства и науки, спортсмены.

В своём выступлении глава государства выразил благодарность собравшимся за совместную работу в ходе избирательной кампании, поскольку они сообща излагали общую программу развития страны.

«Многие из вас работали в очень сложных условиях — и на наших приграничных территориях, где неонацисты обстреливают и мирные города, и гражданскую инфраструктуру. На Донбассе, в Новороссии это требовало особого характера, мужества, — не побоялся бы этого слова, — личного героизма», — добавил он.

Путин также подчеркнул, что достигнутый результат возлагает на него и его команду реально большую ответственность, поскольку население России ждёт отдачи, реализации планов, в том числе изложенных в послании Федеральному собранию. По его словам, основные его положения обеспечены финансированием.

«И очень рассчитываю на то, что мы вместе с вами и пойдём по этому пути созидания и строительства новой России во всех её составляющих: в экономике, в обороноспособности, в искусстве, во внутренней политике, в строительстве нашего государства и его государственных институтов — в общем, по всем направлениям с тем, чтобы сделать нашу страну, нашу Родину, Россию, ещё более крепкой, ещё более привлекательной и более эффективной», — заявил Путин.

Глава государства также обратился к доверенным лицам с просьбой «обобщить и вместе с Общероссийским народным фронтом принять к исполнению» обращения, поступившие от граждан в ходе избирательной кампании. Всего в предвыборный штаб поступило более 80 тыс. обращений.

«Я вам со своей стороны тоже обещаю, что нацелю на эту работу все наши исполнительные органы власти. Конечно, буду обращаться и к депутатам Государственной думы. Я вот с лидерами фракций вчера встречался. Все нацелены на совместную созидательную работу», — добавил он.

Путин также назвал результат прошедших выборов прологом «к тем победам, которые так нужны России и которые обязательно будут».

Сельское хозяйство

Владимир Путин в ходе встречи с доверенными лицами уделил внимание ситуации в сельском хозяйстве России.

«У нас торжественное мероприятие, в таких вот дворцовых кремлёвских залах, и оно соответствует моменту. Но мы никогда не должны забывать о том, какое значение для нас имеет село и те люди, которые на селе работают. Мы гордимся успехами тех, кто работает в сельском хозяйстве, они просто невероятные», — подчеркнул он.

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Глава государства констатировал, что ранее никому и «в голову не могло прийти, что у нас будет экспорт продуктов сельского хозяйства кратно превышать экспорт вооружений». По его словам, в 2023 году Россия вышла на первое место в мире по экспорту пшеницы.

При этом президент РФ указал, что на селе остаются нерешённые вопросы, несмотря на то что агропромышленный комплекс становится всё более высокотехнологичным и современным. Так, продолжительность жизни в селе меньше, чем в среднем по стране, а социальные условия — скромнее.

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«И вот повышение, скромное, но всё-таки повышение уровня оплаты труда в небольших населённых пунктах — это как раз первый шаг к тому, чтобы обеспечить необходимое количество специалистов и на селе — в районных больницах и в других медицинских учреждениях первичного звена здравоохранения. Вот всё будет осуществляться», — заметил Путин.

Безопасность приграничных регионов России

Владимир Путин также заявил, что восхищён мужеством жителей Белгородской области и других приграничных с Украиной регионов.

По его словам, все пострадавшие от атак киевского режима люди получат поддержку со стороны властей.

«Конечно, мы сделаем всё, чтобы людей поддержать. И тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан, кто потерял жильё, и по многим другим (показателям. — RT)», — сказал он, добавив, что власти РФ «сделают всё, что от них зависит».

Глава государства первичной задачей назвал обеспечение безопасности. Говоря об ударах ВСУ по гражданским объектам на территории РФ, Путин отметил, что российские войска могут ответить тем же: «Но у нас есть свои взгляды на этот счёт и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили».