Путин: можно ответить на удары по гражданским объектам, но у России свой путь

Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия могла бы ответить на удары противника по гражданским объектам, но у страны свои взгляды и планы на этот счёт.

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с доверенными лицами.

Путин подчеркнул, что у России есть все возможности для ответных ударов по гражданской инфраструктуре и по всем другим объектам подобного рода.

«Но у нас есть свои взгляды на этот счёт и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили», — констатировал российский лидер.

Ранее Владимир Путин сообщил, что будет сделано всё, чтобы поддержать людей, которые в приграничных районах потеряли жильё и бизнес.