Путин попросил доверенных лиц принять к исполнению обращения людей

Российский лидер Владимир Путин попросил доверенных лиц обобщить все обращения, полученные от людей в ходе избирательной кампании, и совместно с ОНФ принять их к исполнению.

По его словам, доверенные лица общались с людьми и слышали о том, что они хотели бы увидеть в качестве результата работы государства на ближайшие шесть лет.

«Я очень вас прошу, насколько это возможно, обобщить всё то, что вы услышали, и всё, что получили от людей», — отметил президент.

Он добавил, что обратная связь с людьми — важный процесс созидательной работы.

Путин также заявил, что в его предвыборный штаб за время избирательной кампании поступило более 80 тыс. обращений.