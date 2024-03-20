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Путин попросил доверенных лиц принять к исполнению обращения людей

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Российский лидер Владимир Путин попросил доверенных лиц обобщить все обращения, полученные от людей в ходе избирательной кампании, и совместно с ОНФ принять их к исполнению.

По его словам, доверенные лица общались с людьми и слышали о том, что они хотели бы увидеть в качестве результата работы государства на ближайшие шесть лет.

«Я очень вас прошу, насколько это возможно, обобщить всё то, что вы услышали, и всё, что получили от людей», — отметил президент.

Он добавил, что обратная связь с людьми — важный процесс созидательной работы.

Путин также заявил, что в его предвыборный штаб за время избирательной кампании поступило более 80 тыс. обращений.

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