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Путин: в предвыборный штаб поступило более 80 тысяч обращений

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Российский президент Владимир Путин заявил, что в его предвыборный штаб за время избирательной кампании поступило более 80 тыс. обращений.

Об этом он сказал на встрече со своими доверенными лицами в Кремле.

По словам Путина, примерно 40%, по предварительному анализу, являются просто словами поддержки в адрес него как кандидата на президентских выборах. 

«Я за это очень благодарен. Всё остальное, а это около 60%, — это конкретные предложения по дальнейшей работе, по организации нашей деятельности по различным направлениям», — отметил президент.

Путин добавил, что ему известно, что многие из доверенных лиц общались с людьми и слышали пожелания граждан для работы на ближайшие шесть лет.

Также Путин заявил, что всё обозначенное в послании Федеральному собранию обеспечено финансированием.

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