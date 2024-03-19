«Как это всегда было в нашей истории»: Путин призвал выявлять и наказывать предателей России

Владимир Путин призвал силовые ведомства выявлять и наказывать предателей, которые подняли оружие против России. На заседании коллегии ФСБ президент подчеркнул, все недавние попытки диверсантов проникнуть через российскую границу провалились благодаря эффективной работе военнослужащих, бойцов Росгвардии, сотрудников ФСБ, МВД и добровольцев из отрядов территориальной обороны. По словам Путина, «хозяева» предателей России бросили их на убой в качестве пушечного мяса.

Владимир Путин призвал не забывать о наказании предателей, поднявших оружие против России. Об этом президент высказался в ходе заседания коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Глава государства заявил о провале всех попыток прорыва на российскую территорию диверсионно-террористических банд, состоящих из регулярных частей ВСУ, иностранных наёмников и «всякого рода отребья, которое по разным каналам оказалось на территории киевского режима».

«Когда я сказал про этих предателей, я прошу, так, как это всегда было в нашей истории, не забывать, кто они такие, выявлять их поимённо. Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились. И прошу уделить достаточно внимания этому направлению деятельности, чтобы неповадно было никому», — сказал президент.

Комментируя активность диверсионных групп у российских границ, Путин заявил, что, согласно имеющимся данным, участники этих формирований планировали устроить «настоящий террористический рейд» по городам и населённым пунктам Белгородской и Курской областей.

В то же время, продолжил президент, диверсанты были «встречены достойно, огнём, что называется, на подходе, и уже понесли большие потери, включая бронетехнику и артиллерию».

«А что касается этих предателей, то хозяева их сегодняшние вообще не жалеют, бросают их как пушечное мясо на убой. Ну, поделом», — заключил Путин.

В этой связи он также поблагодарил за защиту граждан и границы РФ солдат и командиров армейских подразделений, бойцов Росгвардии, сотрудников ФСБ, МВД, добровольцев из отрядов территориальной обороны.

19 марта в Минобороны России заявили о нанесении ударов по скоплениям украинских неонацистов в приграничных с российской территорией районах.

По данным ведомства, разведка группировки «Запад» вскрыла концентрацию сил и диверсионно-разведывательных групп украинских неонацистов в лесном массиве приграничного с Белгородской областью района.

Также на russian.rt.com Разведка вскрыла концентрацию сил неонацистов: в МО РФ заявили об ударах по диверсантам в приграничных с Россией районах

В результате работы российских военных скопления живой силы и техники противника были уничтожены высокоточным упреждающим ударом.

Кроме того, авиация ВКС России уничтожила пункт временной дислокации украинских боевиков в населённом пункте Рыжевка Сумской области. Как отметили в МО РФ, удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Ранее в марте российские силовые ведомства сообщали о других попытках диверсантов прорваться через российскую границу. Так, 12 марта в Минобороны заявили, что ВС РФ совместно с ФСБ сорвали попытку диверсантов прорваться на территорию Белгородской и Курской областей.

По данным ведомства, по противнику были нанесены удары оперативно-тактической, армейской авиацией, ракетными войсками, артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами.

Как уточнили в оборонном ведомстве, в результате этих событий противник потерял 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортёра.

Как отметили 16 марта в МИД, киевский режим интенсифицировал свою террористическую деятельность в связи с проходившими с 15 по 17 марта в России президентскими выборами, «чтобы показать западным кураторам свою активность и выпросить ещё больше финансовой помощи и смертоносных вооружений».