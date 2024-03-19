«Как это всегда было в нашей истории»: Путин призвал выявлять и наказывать предателей России
Путин призвал выявлять и наказывать предателей России без срока давности
- kremlin.ru
Владимир Путин призвал не забывать о наказании предателей, поднявших оружие против России. Об этом президент высказался в ходе заседания коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Глава государства заявил о провале всех попыток прорыва на российскую территорию диверсионно-террористических банд, состоящих из регулярных частей ВСУ, иностранных наёмников и «всякого рода отребья, которое по разным каналам оказалось на территории киевского режима».
«Когда я сказал про этих предателей, я прошу, так, как это всегда было в нашей истории, не забывать, кто они такие, выявлять их поимённо. Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились. И прошу уделить достаточно внимания этому направлению деятельности, чтобы неповадно было никому», — сказал президент.
Комментируя активность диверсионных групп у российских границ, Путин заявил, что, согласно имеющимся данным, участники этих формирований планировали устроить «настоящий террористический рейд» по городам и населённым пунктам Белгородской и Курской областей.
В то же время, продолжил президент, диверсанты были «встречены достойно, огнём, что называется, на подходе, и уже понесли большие потери, включая бронетехнику и артиллерию».
«А что касается этих предателей, то хозяева их сегодняшние вообще не жалеют, бросают их как пушечное мясо на убой. Ну, поделом», — заключил Путин.
В этой связи он также поблагодарил за защиту граждан и границы РФ солдат и командиров армейских подразделений, бойцов Росгвардии, сотрудников ФСБ, МВД, добровольцев из отрядов территориальной обороны.
19 марта в Минобороны России заявили о нанесении ударов по скоплениям украинских неонацистов в приграничных с российской территорией районах.
По данным ведомства, разведка группировки «Запад» вскрыла концентрацию сил и диверсионно-разведывательных групп украинских неонацистов в лесном массиве приграничного с Белгородской областью района.Также на russian.rt.com Разведка вскрыла концентрацию сил неонацистов: в МО РФ заявили об ударах по диверсантам в приграничных с Россией районах
В результате работы российских военных скопления живой силы и техники противника были уничтожены высокоточным упреждающим ударом.
Кроме того, авиация ВКС России уничтожила пункт временной дислокации украинских боевиков в населённом пункте Рыжевка Сумской области. Как отметили в МО РФ, удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
Ранее в марте российские силовые ведомства сообщали о других попытках диверсантов прорваться через российскую границу. Так, 12 марта в Минобороны заявили, что ВС РФ совместно с ФСБ сорвали попытку диверсантов прорваться на территорию Белгородской и Курской областей.
По данным ведомства, по противнику были нанесены удары оперативно-тактической, армейской авиацией, ракетными войсками, артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами.
Как уточнили в оборонном ведомстве, в результате этих событий противник потерял 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортёра.
Как отметили 16 марта в МИД, киевский режим интенсифицировал свою террористическую деятельность в связи с проходившими с 15 по 17 марта в России президентскими выборами, «чтобы показать западным кураторам свою активность и выпросить ещё больше финансовой помощи и смертоносных вооружений».