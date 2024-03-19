Путин: все попытки проникновения диверсантов на территорию России провалились

Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что все попытки проникновения на территорию России диверсионно-разведывательных банд провалились.

Об этом глава государства сказал в ходе заседания коллегии Федеральной службы безопасности.

Как отметил Путин, многое сделано для укрепления государственной границы России.

«Все попытки прорыва на нашу территорию диверсионно-террористических банд, состоящих из регулярных частей противника, зарубежных наёмников и всякого рода отребья, — все эти попытки провалились», — подчеркнул он.

Путин также призвал ФСБ не забывать предателей, участвующих в диверсионно-разведывательных группах противника.