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Путин: все попытки проникновения диверсантов на территорию России провалились

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Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что все попытки проникновения на территорию России диверсионно-разведывательных банд провалились.
Путин: все попытки проникновения диверсантов на территорию России провалились
  • globallookpress.com

Об этом глава государства сказал в ходе заседания коллегии Федеральной службы безопасности.

Как отметил Путин, многое сделано для укрепления государственной границы России.

«Все попытки прорыва на нашу территорию диверсионно-террористических банд, состоящих из регулярных частей противника, зарубежных наёмников и всякого рода отребья, — все эти попытки провалились», — подчеркнул он.

Путин также призвал ФСБ не забывать предателей, участвующих в диверсионно-разведывательных группах противника.

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